USA : l'art traditionnel séminole revit en Floride

Les Séminoles de Floride exposent leur art traditionnel contemporain. Cette tribu amérindienne originaire de cet Etat se bat pour garder sa culture en vie.

Une nouvelle exposition célébrant leur artisanat traditionnel a lieu au Ah-Tah-Thi-Ki un musée situé sur la réserve indienne de Big Cypress.

L'artiste Wilson Bowers a pris part à cet événement : je m'inspire de ma communauté. Vous avez des fabricants de poupées, des vanniers, des batteurs, il y a beaucoup de couturières. Ici, on exprime ses talents en s'inspirant des uns et des autres et moi, je m'exprime à ma façon par la peinture.

Intitulée "Art of Seminole Crafts", l'exposition a vu défiler plusieurs objets, dont des bijoux, des poupées, des vêtements et des paniers. Wilson Bowers, qui a grandi dans la communauté séminole de Big Cypress, refuse d'être étiqueté comme un artiste indigène.

"Je déteste le terme d'artiste indigène ou d'œuvre d'art indigène, je suis juste moi, je suis juste un artiste. Je ne sais pas... Par exemple, quand je produis ce genre d'objet, beaucoup l'apprécient. Mais ailleurs, c'est considéré comme de l'art autochtone, mais pour moi, c'est juste de l'art, je ne sais pas, c'est juste moi souligne-t-il."

Les visiteurs ont pu explorer les divers aspects de la vie traditionnelle séminole à travers des expositions permanentes. Après cela, c'est autour d'un feu traditionnel que le Directeur de ce centre culturel, a conté l'histoire des Séminoles.

L'art séminole est pour nous une façon de nous exprimer et de dire à tout le monde que nous sommes ici, nous sommes toujours présents, nous sommes toujours prospères. Mais nous avons un pied dans notre passé. Nous avons un pied dans le présent. Et puis nous sommes toujours tournés vers l'avenir pour la prochaine étape a ajouté Gordon Wareham, Directeur du Ah-Tah-Thi-Ki Seminole Indian Museum.

Et pour continuer de faire exister cet art traditionnel, les Séminoles de Floride comptent multiplier les expositions de ce genre et faire découvrir leur génie artistique à leurs contemporains.