Mozambique : le HCR et la BAD veulent fournir de l'électricité aux réfugiés

Dans la province de Nampula au Mozambique, le Haut Commissariat aux Réfugiés s'est associé à la Banque africaine de développement (BAD) et au gouvernement pour fournir de l'électricité aux réfugiés et aux personnes déplacées dans le cadre du projet "Énergie pour tous".

Le projet d'électricité comporte plusieurs volets et contribue à l'ambition du gouvernement de fournir l'électricité à tous les Mozambicains, ainsi qu'aux réfugiés et aux personnes déplacées dans la province de Nampula, d'ici 2030.

"Je suis contente d'avoir de l'électricité car je n'ai plus besoin d'acheter du kérosène. Cela m'aide beaucoup. Mes enfants sont heureux, les plus jeunes avaient peur de la n uit, parce qu'il faisait sombre" a déclaré Neema Cenga, une mère de famille originaire de la République démocratique du Congo.

La province accueille 9 300 réfugiés dans le site de Maratane, et des personnes déplacées à l'intérieur du pays qui ont fui les attaques dans la province voisine de Cabo Delgado, dont 7 200 personnes déplacées sur le site de Corrane, à deux heures de route de Nampula.

Alberto Armando, de l'Institut national de gestion des catastrophes du Mozambique explique que "l'exposition de la province de Nampula aux événements extrêmes en fait l'une des provinces les plus vulnérables, car elle possède un long littoral, qui est cycliquement affecté par les catastrophes naturelles extrêmes. Le HCR fait de son mieux pour aider les communautés, principalement en intégrant les déplacés internes. La province a défini comme priorité d'aider les personnes déplacées au même titre que les communautés qui les accueillent."

Au 1er décembre 2022, plus d'un million de personnes étaient toujours déplacées à l'intérieur du pays en raison des violences perpétrées par des groupes armés non étatiques principalement dans la province de Cabo Delgado du pays et en raison de l'impact dévastateur du changement climatique et des catastrophes telles que les cyclones, les tempêtes tropicales et les inondations.