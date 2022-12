Maroc : un film sur l'homosexualité présélectionné pour les Oscars

"Le caftan bleu", de la réalisatrice Maryam Touzani pourrait défendre les couleurs du royaume chérifien aux Oscars l’année prochaine. Le deuxième long métrage de la marocaine est présélectionné dans la catégorie des '' longs métrages internationaux ''.

"Le caftan bleu'' traite des relations entre personnes de même sexe dans un royaume conservateur.

"Je pense qu'aujourd'hui on commence à s'ouvrir parce qu'on commence à voir dans les médias des articles où l'on parle de personnes de la communauté LGBT alors qu'avant, on n'en parlait jamais. C'est-à-dire qu'ils commencent à exister aux yeux de la société et à exister dans les médias, ce qui est déjà une grande avancée. Mais je pense qu'on est encore assez loin.", explique Maryam Touzani.

Le film qui se déroule à Sale, près de Rabat, raconte l’histoire de Halim et de sa femme Mina, un couple qui fabrique et vend des robes traditionnelles dans l'un des plus anciens souks du Maroc. Leur relation est bouleversée par l'arrivée d'un jeune apprenti séduisant qui est loin de laisser Halim indifférent.

"Et moi ce que j'ai envie de faire à travers ce film aussi, c'est de créer de l'empathie pour des personnages, c'est qu'on apprenne à les connaître, c'est qu'on leur donne une chance justement pour comprendre qui ils sont, pour les aimer tels qu'ils sont. Et c'est pour ça que c'est un film qui parle d'amour pour moi avant tout. Ce n’est pas un film qui parle d'homosexualité, c'est un film qui parle d'amour. Et je pense vraiment véritablement que personne n’a le droit de nous dire comment on peut ou ne peux pas aimer, peu importe où l'on vit dans le monde.", souligne la réalisatrice.

Pour porter ce message à Hollywood le 12 mars lors de la cérémonie des Oscars, son film doit passer l'étape de la présélection. Les nominés seront connus le 24 janvier.

"Le caftan bleu" faisait partie de la section "Un certain regard" à Cannes cette année et a partagé le prix du jury au Festival international du film de Marrakech en novembre.