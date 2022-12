Le Soudan du Sud va envoyer 750 militaires à l'est de la RDC

Le Soudan du Sud va envoyer 750 militaires dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre d'une force régionale afin de combattre des rebelles, a annoncé mercredi un porte-parole de l'armée sud-soudanaise.

Après six mois d'entraînement, des centaines de soldats sont prêts à être déployés dans l'est de la République démocratique du Congo pour rejoindre une force régionale luttant contre une offensive rebelle.

Ils "partiront pour la RDC dès que possible", a déclaré le général de division Lul Ruai Koang lors d'une cérémonie dans la capitale Juba, précisant que ces hommes s'entraînaient depuis plus de six mois pour cette mission.

Le président Salva Kiir a de son côté demandé aux militaires de "maintenir l'ordre", les exhortant à "protéger les civils et leurs biens".

Dans l'est de la RDC, des combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 qui, depuis la relance de leur offensive en octobre, ont conquis de vastes pans du territoire du Nord-Kivu, frontalière du Rwanda, entraînant une brutale montée de tension entre Kinshasa et Kigali.

Kinshasa accusant Kigali de soutenir activement le M23 et de combattre à ses côtés, les relations entre les deux voisins sont exécrables. Le Rwanda dément ces accusations.

Parmi les différentes initiatives lancées pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC, a été décidé, sous l'égide du Kenya, la mise en place d'une force régionale.

Elle doit à terme comprendre des militaires venant du Kenya, du Burundi, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Mais son effectif total, une fois toutes les troupes déployées, reste inconnu.