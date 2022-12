Ethiopie : les USA contestent le rapport sur le crash du vol ET302

Près de quatre ans après le crash du vol ET302 d'Ethiopian Airlines, qui a fait 157 morts en mars 2019, des enquêteurs américains ont exprimé mardi leur désaccord sur les conclusions d'une enquête éthiopienne concernant le crash du Boeing 737 Max 8.

Vendredi dernier, les autorités éthiopiennes ont réitéré leurs accusations à l'encontre du constructeur aéronautique américain Boeing sur des défaillances mécaniques qui auraient provoqué le crash du vol ET302.

Le chef de l'enquête éthiopienne, Amdeye Ayalew, a reproché à Boeing de ne pas avoir "divulgué rapidement et attentivement" les problèmes liés au système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre (MCAS) du 737-MAX 8.

Le National Transportation Safety Board des États-Unis est d'accord pour dire que le comportement du système de réglage a joué un rôle dans la séquence de l'accident.

Il conteste toutefois l'hypothèse selon laquelle le capteur d'angle d'attaque était défectueux, estimant que les conclusions éthiopiennes ne tiennent pas suffisamment compte des facteurs humains et des réponses inadéquates des pilotes.

Selon le ministre éthiopien des transports, Dagmawit Moges, le système MCAS aurait provoqué le "tangage du nez de l'avion au point que le pilote en a perdu le contrôle".

L'avion, qui se rendait à Nairobi, la capitale du Kenya, s'est écrasé quelques minutes après avoir décollé d'Addis-Abeba.

L'accident, impliquant le vol ET302 d'Ethiopian Airlines en mars 2019, était le deuxième à mettre en cause un 737 Max en moins de cinq mois et a conduit à une immobilisation au sol du type à l'échelle mondiale, en raison des inquiétudes liées au fait que la défaillance d'un seul capteur d'angle d'attaque pourrait générer de fausses données aériennes et conduire le système de réglage du stabilisateur horizontal à pousser l'avion dans une descente rapide.