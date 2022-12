Bénin : la violence djihadiste se propage en Afrique de l'Ouest

Cela fait plus d'un an que les djihadistes ont pris d'assaut la ville d'Igor Kassah, dans le nord du Bénin, mais le prêtre vit toujours dans la peur. Sa vie, autrefois paisible, est désormais marquée par des appels téléphoniques menaçants et des diatribes islamistes placardées sur les portes des églises pour demander aux gens de partir. Les corps qu'il a vus de personnes tuées lors des attaques le hantent.

"Nous n'avons plus une vie normale", déclare cet homme de 41 ans par le biais de textos. "Il est difficile de parler et d'agir avec confiance parce que vous ne savez plus qui est en face de vous".

Les violences perpétrées par des extrémistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont ravagé une grande partie de la région intérieure du Sahel pendant plus de sept ans. Aujourd'hui, elle s'étend aux États côtiers, le Bénin étant le plus durement touché, selon les experts.

Les attaques djihadistes au Bénin ont plus que décuplé entre juillet et décembre par rapport à la même période l'année dernière, passant de deux à 25, selon l'Armed Conflict Location & Event Data Project. C'est plus que tout autre État côtier d'Afrique de l'Ouest. Si la violence extrémiste continue de se propager, elle pourrait avoir des conséquences considérables, estiment les analystes.

"Lorsque vous parlez du Sahel, les intérêts géopolitiques sont limités", avance Kars de Bruijne, chargé de recherche principal chez Clingendael, un organisme de recherche basé aux Pays-Bas.

"Mais c'est différent pour les États côtiers, qui sont économiquement beaucoup plus forts et plus importants pour l'Union africaine et les pays occidentaux comme l'Angleterre et les États-Unis", a-t-il ajouté. "Ces puissances occidentales pourraient voir leurs intérêts en jeu, ce qui est une raison essentielle pour laquelle elles devraient s'inquiéter du débordement de la violence extrémiste au Bénin. Plus les djihadistes ouvrent de fronts, plus il sera difficile de réagir efficacement".

La violence au Bénin, pays de 12 millions d'habitants, est en grande partie le résultat de ce qui se passe au Burkina Faso voisin, où les attaques djihadistes ont tué des centaines de personnes et déplacé près de deux millions de personnes. Les attaques étaient initialement confinées à la frontière entre l'est du Burkina Faso et le Bénin, dans les parcs nationaux du W et de la Pendjari, dans les régions d'Alibori et d'Atacora, mais elles s'étendent désormais.

Les incidents se sont multipliés depuis le mois de juin dans les zones peuplées autour des parcs. Selon un rapport récent de Clingendael, des djihadistes liés au groupe GSIM, lié à Al-Qaida, ont repoussé les militaires béninois de la frontière, créant ainsi un vide sécuritaire et prenant le contrôle d'une partie du pays.

Selon les analystes, les rebelles djihadistes semblent créer une vaste zone d'influence allant du Niger au Togo afin de maintenir ouvertes les lignes d'approvisionnement, de recruter des personnes et de se procurer du matériel. Un autre objectif pourrait être de résister à la pression de l'Initiative d'Accra, une plateforme militaire impliquant le Burkina Faso et les pays côtiers pour empêcher la propagation de l'extrémisme depuis le Sahel.

Le gouvernement béninois a intensifié sa réponse en investissant près de 130 millions de dollars pour créer de nouvelles bases opérationnelles, fortifier les bases existantes et recruter près de 4 000 forces de sécurité depuis l'année dernière, a déclaré le président béninois Patrice Talon dans un discours au début du mois.

Mais le renforcement de la sécurité du gouvernement entraîne des violations des droits de l'homme telles que des arrestations arbitraires de personnes soupçonnées de travailler avec les djihadistes, en particulier l'ethnie Fulani qui est soupçonnée d'être affiliée aux extrémistes islamistes, affirment les habitants et les groupes de défense des droits.

"Il y a un risque que les violations des droits de l'homme deviennent systématiques et s'aggravent, comme c'est le cas dans les pays voisins qui combattent les mêmes groupes armés depuis plusieurs années", avance Samira Daoud, directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International.

Les États côtiers d'Afrique de l'Ouest et la communauté internationale n'ont pas suffisamment tiré les leçons de la crise au Sahel sur la manière de faire face à l'insécurité, estiment les experts régionaux.

"Nous observons la même dynamique au Bénin et je crains que nous n'essayions les mêmes stratégies que celles qui ont échoué au Sahel", soutient Laura Sanders, fondatrice de Cetus Global, une société de conseil basée au Bénin et spécialisée dans la prévention des conflits en Afrique de l'Ouest.

"Les pays riverains ont la possibilité de choisir une autre voie pour faire face à la crise, en se concentrant sur les moteurs de la violence et sur ce qui pousse les gens à rejoindre ces groupes armés, comme les griefs non résolus, la marginalisation sociale et la mauvaise gouvernance des ressources naturelles", a-t-elle ajouté.

Pour réduire les souffrances humanitaires alors que la violence s'intensifie, il est urgent d'accroître dès maintenant les investissements dans l'éducation, la nutrition et la santé dans les régions limitrophes des pays du Sahel central, affirment les groupes d'aide.

Pendant ce temps, les communautés du Bénin disent qu'elles sont contraintes d'accepter une vie qu'elles n'auraient jamais pensé devoir endurer.

"Nous avons pensé un moment, peut-être à cause d'une certaine naïveté... que (nous) pouvions échapper à la situation de menaces, d'attaques quasi quotidiennes que (le Bénin) subit", clame Arnaud Houenou, expert en sécurité nationale et professeur à l'Université béninoise d'Abomey Calavi.

"Le Bénin a été épargné par la guerre terroriste au Sahel malgré sa proximité avec le Nigeria et le Burkina Faso", ajoute-t-il. "Mais la réalité s'est installée".