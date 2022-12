RDC : le M23 "enlève, viole et torture des civils", selon l'ONU

Enlèvements, tortures, viols. Selon un rapport des Nations unies, les rebelles du M23 dans l'est de la RDC ont tué des dizaines de civils, dont des femmes et des enfants.

En outre, les rebelles du M23 ont forcé des enfants à devenir des soldats, selon le rapport d'un groupe d'experts de l'ONU. Le rapport de 21 pages, basé sur des entretiens avec plus de 230 sources et des visites dans la région de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu, où le M23 s'est emparé de territoires, devrait être publié cette semaine.

Le conflit couve depuis des décennies dans l'est de la RDC où plus de 120 groupes armés s'affrontent dans la région, la plupart pour les terres et le contrôle des mines de minéraux précieux, tandis que certains groupes tentent de protéger leurs communautés.

La situation déjà volatile s'est considérablement détériorée cette année lorsque le M23 a refait surface après être resté en sommeil pendant près de dix ans.

Le M23 s'est fait connaître pour la première fois il y a dix ans, lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l'est de la RDC, à la frontière avec le Rwanda. Le groupe tire son nom d'un accord de paix signé le 23 mars 2009, qui prévoyait l'intégration des rebelles dans l'armée congolaise. Le M23 accuse le gouvernement de ne pas avoir appliqué l'accord.

Fin 2021, le M23 réactivé a commencé à tuer des civils et à capturer des pans entiers de territoire. Les combattants du M23 ont violé et harcelé des femmes qui tentaient de cultiver les champs familiaux dans les zones contrôlées par les rebelles, selon le rapport. Les rebelles ont accusé les civils d'espionner pour l'armée congolaise, indique le rapport. Ils ont souvent été incarcérés et certains ont été battus à mort, selon le rapport.

Non seulement les populations vivant sous la coupe du M23 sont victimes d'abus, mais elles sont également contraintes de payer des impôts, a indiqué le groupe d'experts. Au poste frontière de Bunagana avec l'Ouganda, les rebelles gagnaient en moyenne 27 000 dollars par mois en faisant payer les personnes transportant des marchandises à l'entrée et à la sortie du pays, a indiqué l'ONU.

Deux habitants vivant sous la coupe du M23 ont déclaré à l'Associated Press qu'ils avaient été contraints d'apporter des sacs de haricots, de payer 5 dollars s'ils voulaient accéder à leurs fermes et d'emprunter des chemins de traverse s'ils voulaient quitter le village par crainte de représailles.

Le M23 n'a pas répondu aux questions sur ces allégations, mais il les a précédemment rejetées comme de la propagande.

Les violences commises par les rebelles s'inscrivent dans le cadre d'une aggravation générale de la crise dans l'est de la RDC, les combats entre groupes armés s'intensifiant et s'étendant dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, indique le rapport.

"La situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri s'est considérablement détériorée, malgré l'application continue de l'état de siège au cours des 18 derniers mois", et malgré les opérations militaires des forces armées congolaises, de l'armée ougandaise et de la mission de l'ONU en RDC, indique le rapport.

Pour ajouter à la situation, les attaques des Forces démocratiques alliées (ADF) - que l'on croit liées au groupe État islamique - se multiplient, indique le rapport. Une opération conjointe de près d'un an menée par les armées de l'Ouganda et de la RDC "n'a pas encore donné les résultats escomptés, à savoir la défaite ou l'affaiblissement substantiel des ADF", indique le rapport.

Depuis avril, les ADF ont tué au moins 370 civils et ont enlevé plusieurs centaines d'autres, dont un nombre important d'enfants, indique le rapport. Le groupe a également étendu sa zone d'opérations à Goma et dans la province voisine de l'Ituri. Les combats exacerbent la grave crise humanitaire qui sévit dans l'est de la RDC.

Près de six millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de la RDC, dont plus de 450 000 dans la province du Nord-Kivu depuis l'escalade des affrontements en février. Des centaines de milliers de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire extrême et les maladies se propagent, selon les groupes d'aide. Les cas de choléra atteignent des sommets à Nyiragongo, une région qui accueille de nombreuses personnes déplacées dans le Nord-Kivu, avec plus de 970 cas de la maladie découverts ces dernières semaines, selon Save The Children.

Les efforts déployés pour endiguer la violence ont donné peu de résultats.

Une nouvelle force régionale déployée dans l'est de la RDC se heurte à la réticence des habitants qui disent ne pas vouloir de groupes armés supplémentaires dans la région. Les tensions augmentent également avec le Rwanda, voisin de la RDC, qu'il accuse de soutenir les rebelles du M23, dont les résultats sont soutenus par l'ONU.

En début de semaine, le M23 a déclaré qu'il se retirait de Kibumba, une ville près de Goma qu'il tenait depuis plusieurs semaines, conformément à un accord conclu le mois dernier lors d'un sommet en Angola, a déclaré Lawrence Kanyuka, le porte-parole politique du M23, dans un communiqué.

Cependant, les habitants de Kibumba ont déclaré que les rebelles sont toujours là et continuent d'attaquer les civils. "Mon voisin a été fouetté parce qu'il a refusé de laisser le M23 abattre sa chèvre", a déclaré Faustin Kamete, un habitant de Kibumba. "Ils ont menti à la communauté internationale avec leur retrait", a-t-il ajouté.