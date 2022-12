Les dents d'hippopotames envahissent le Royaume-Uni

Le commerce de dents d'hippopotames a remplacé celui de l'ivoire en Grande-Bretagne depuis l'interdiction de la commercialisation de défenses d'éléphants selon un rapport de la BBC.

Les défenseurs de l'environnement et de la faune sauvage s'inquiètent de l'extinction des hippopotames déjà menacés dans diverses régions d'Afrique.

Si elles sont la cible des braconniers, c'est aussi parce que comme l'ivoire, les dents et les défenses de l'hippopotame sont souvent utilisées pour des sculptures décoratives, de plus elles sont très peu coûteuses et plus accessibles sur le marché. Dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES), les parties du corps de l'hippopotame peuvent encore être commercialisées bien que toutes les ventes internationales nécessitent un permis d'exportation.

Cependant, il existe encore un commerce illégal.

En 2020, les dents d'hippopotame figuraient parmi les parties du corps des mammifères les plus souvent saisies dans l'UE, selon un rapport de la Commission européenne.