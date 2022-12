Corne de l'Afrique : la sècheresse menace plus de 20 millions d’enfants

Selon l'UNICEF, Plus de 20 millions d’enfants sont menacés par la faim, la soif et la maladie en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Un chiffre qui a plus que doublé en cinq mois.

Le changement climatique, les conflits, l’inflation mondiale et les pénuries de céréales dévastent cette région où près de deux millions d’enfants ont actuellement besoin d’un traitement d’urgence contre la malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle de la faim.

Alors que les familles sont poussées à bout pour faire face à un stress accru, les enfants sont exposés à de nombreux risques générés par le travail des enfants, le mariage forcés ou les mutilations génitales féminines

Selon l’agence onusienne, un montant supplémentaire de 690 millions de dollars est nécessaire au plan d’urgence 2023 déjà doté de 759 millions de dollars, pour aider les enfants et leurs familles à se rétablir et à s’adapter au changement climatique sur le long terme.