Kenya : le Baobab représente un espoir pour l’économie et l’environnement

Au Kenya, les vieux baobabs sont confrontés à de nouvelles menaces : en plus du changement climatique, certains sont désormais déracinés et exportés.

La grande majorité des plus vieux baobabs d'Afrique se meurent depuis une dizaine d'années, selon les scientifiques, qui évoquent le dérèglement climatique comme possible cause de cette disparition "d'une ampleur sans précédent".

Duncan Omwami, chercheur en environnement, à l'Université Kenyatta, explique l'importance de cet arbre: "s_i nous regardons la composition du baobab lui-même, c'est un arbre qui est capable de stocker de grands volumes d'eau, il est capable de survivre dans différentes conditions environnementales et la recherche a révélé que le baobab est le meilleur arbre qui puisse être en mesure d'aider à combattre les effets du changement climatique."_

Cet arbre gigantesque était autrefois important sur le plan culturel en tant que lieu de culte. Un certain nombre d'agriculteurs, comme Mohammed Bakari, disent ne pas voir les avantages économiques du baobab : "Autrefois, le baobab était très important culturellement pour nous. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il occupe par ailleurs trop d'espace dans nos petites fermes où nous plantons du maïs et des légumes. C'est pourquoi, soit nous les abattons, soit nous plantons nos cultures bien loin de l'endroit où se trouvent ces arbres."

Partout en Afrique, les différentes parties du baobab - racines, tronc, écorce, feuilles, pulpe, graines - sont exploitées à des fins thérapeutiques, nutritionnelles et dans la pharmacopée traditionnelle africaine, où le baobab entre dans la préparation de nombreux remèdes, tout particulièrement pour les problèmes digestifs mais aussi pour ses vertus anti-inflammatoires.

Amisha Patel, fondatrice de O'bao décrit les Baobabs comme une ressource miraculeuse :

"En raison des variations du changement climatique et de la baisse des précipitations, l'agriculture vivrière disparaît progressivement. Le fruit du baobab peut être utilisé comme un complément nutritionnel pour nos aliments traditionnels. En effet, il est très riche en vitamine C, très riche en magnésium, en potassium et en fibres, ce qui en fait un bon complément pour remplacer nos aliments traditionnels en période de sécheresse."

Les produits issus du baobab sont aussi sur le marché européen, les laboratoires pharmaceutiques les ont intégrés dans la fabrication de produits cosmétiques. Les fruits du baobab suscitent un intérêt particulier pour réguler le diabète et la prise de poids.