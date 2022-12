En Algérie, la start-up Yassir poursuit son expansion

La start-up algérienne Yassir, qui fournit des services de taxi et de livraison alimentaire a vu ses effectifs passer de cinq employés en 2017 à plus de 1 000 dans six pays, et son cofondateur, Mehdi Yettou, affirme "que les possibilités de croissance sont encore multiples".

Le mois dernier, un groupe d'investisseurs américains avaient accordé à Yassir un financement de 150 millions de dollars lors d'un événement de collecte de fonds.

« Nous sommes impatients d’étendre notre présence dans d’autres zones géographiques pour devenir la première SuperApp à être adoptée en masse », a déclaré Noureddine Tayebi, fondateur et PDG de Yassir, cité dans le communiqué.

« Nous sommes très ambitieux. Le but est de créer la plus grande entreprise de technologies, pas seulement en Afrique mais dans le monde. Pour l’atteindre, il faut être sur pas mal de marchés régionaux, continentaux et au niveau mondial », avait affirmé M. Tayebi à l’AFP en avril.

Yassir, qui signifie "facile" en arabe, a lancé des dizaines de supermarchés à travers l'Algérie. De là, ses chauffeurs viennent chercher les produits d'épicerie et les livrent aux clients dans tout les pays d'Afrique du Nord.

Avec 8 millions d’utilisateurs, Yassir affirme être la startup la plus valorisées d’Afrique et du Maghreb.