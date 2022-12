The Ocean Race : une escale inédite au Cap-Vert

La République du Cap-Vert sera la première nation d’Afrique de l’Ouest, à accueillir une escale de la Ocean Race, l'une des courses les plus prestigieuses, par équipes, en voile.

Lors des précédentes éditions, la flotte de The Ocean Race est souvent passée à proximité, voire au milieu, de l’archipel du Cap-Vert ; mais c’est la première fois que la flotte y fera escale, à l’issue de la première étape de 1 900 milles nautiques de cette édition 2022-2023.

Le port de Mindelo, au nord de l’ile de Sao Vicente, sera l’hôte de cette étape. Cet événement sera l’ occasion pour les insulaires de présenter le patrimoine de l’île, comme l'explique Jair Fernandes, président de l'Institut du patrimoine culturel : "L'Ocean Race passera par São Vicente. Voilà pourquoi nous livrons une course contre la montre, pour doter la ville d'un équipement culturel tel que le Museu do Mar (Musée de la mer), qui sera destiné à présenter l'île, avec un itinéraire de visite, entièrement réhabilité, et destiné à l'usage des touristes et des habitants du port de Mindelo."

Situé dans l’océan Atlantique Nord, à environ 570km de Dakar au Sénégal, l’archipel du Cap-Vert est depuis longtemps un point de repère familier pour les équipages de The Ocean Race, lorsqu’ils font route vers l’Équateur durant l’étape d’ouverture de la course autour du monde.

Au 18e siècle, la région est devenue un important hub commercial et une escale de réapprovisionnement sur les grandes routes maritimes.

L'Ocean Race 2022-23 fera escale dans neuf villes sur une période de six mois.

Le grand départ sera donné à Alicante, en Espagne, le 15 janvier 2023. La course se terminera à Gênes, en Italie.