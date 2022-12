Nigeria : Un village de Noël illumine Abuja

Les habitants d'Abuja sont invités à vivre la magie de Noël dans un Village festif, orné de décors lumineux et scintillants.

Cet événement très attendu, qui s’étend sur plusieurs jours, est l’occasion de se retrouver en famille et partager des instants mémorables dans un cadre féérique, comme l'explique Ijomone Oghenemine, infirmière : " En fait le plus excitant pour moi, ce sont juste les lumières et la chance de prendre de belles photos dans un cadre incroyable et magnifique. C'est donc une occasion de prendre des photos avec ma nièce et mon neveu et de créer des souvenirs."

Pour Bridget Jonah, cette sortie permet de se vider l'esprit :

"Quand on sort, on se détend, on oublie nos soucis, on met tout de côté et on profite de la saison. C'est la saison des fêtes, il faut s’amuser, malgré les difficultés et les insécurités."

Comme si le temps était suspendu, les nigérians s’évadent au gré des activités proposées par les exposants : animations, spectacles, gastronomie, manèges et jeux d’arcades; tout a été pensé pour le bonheur des visiteurs de tout âge.

Les festivités se poursuivront jusqu'au 31 décembre, où un événement est prévu pour accueillir la nouvelle année.