Naomi Ackie brille dans le rôle de Whitney Houston

Ce titre mythique, «I Wanna Dance With Somebody», est aussi le nom du film retraçant le parcours de la talentueuse diva américaine, Whitney Houston, en salle depuis mercredi.

Kasi Lemmons, réalisatrice de ce biopic, explique sa démarche : "Sa vie se résume en une série d'histoires d'amour. Et je pense que c'est une belle façon de voir les choses. Une biographie, vous voyez, comme les amours que cette personne a aimé. C'est une façon de raconter les histoires. On est constamment à la recherche du prisme à travers lequel on pourrait interpréter une histoire. Pour moi, c'était une série d'histoires d'amour interconnectées, parfois en même temps. Certaines étaient problématiques et d'autres étaient absolument magnifiques."

Le film se veut être à la fois une célébration musicale et une sorte de rectificatif à d’autres productions passées, ayant choisi une approche plus grossière pour retracer l'histoire de Whitney Houston.

L’actrice Britannique Naomi Ackie a été choisie pour incarner l’icône Whitney Houston. Malgré la pression qu’a représenté ce travail, la jeune actrice a maîtrisé ce rôle avec brio, elle raconte :

"J'ai juste dû apprendre très vite, à gérer mon stress. C'était impératif pour ce rôle. Et, vous savez, je pense qu'en général, les tournages peuvent être assez stressants parfois, mais là, c'était personnel et je n'ai pas pu m'empêcher de prendre certains de ces moments de sa vie personnellement, parce que vous savez, je l'aime aussi depuis très longtemps. Et puis, savoir que tous les gens que je connais l'ont aimée aussi, c'était clair pour moi, à un moment donné, il faut juste oublier ça, et se concentrer sur le travail à accomplir."

Le producteur de musique Clive Davis, qui a travaillé étroitement avec Whitney Houston, et qui est aussi l'un des producteurs de ce nouveau film, a déclaré avoir eu des frissons en voyant la performance époustouflante de Naomi Ackie.