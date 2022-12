RDC : un rapport de l'ONU accuse le Rwanda de collusion avec le M23

Les Nations Unies accusent le Rwanda d’avoir mené des opérations militaires dans l’est de la République démocratique Congo et d’avoir fourni des armes, des munitions et des uniformes à la rébellion du M23.

D’après un nouveau rapport de l’ONU consulté par l’agence France presse, des preuves substantielles démontrent l’intervention directe des forces de défense rwandaises sur le territoire congolais au moins entre novembre 2021 et octobre 2022.

'' Je dis aujourd’hui, il faut qu’on ait le rapport d’abord d’une façon officielle, qu’on l’examine, qu’on examine les preuves dont on parle et qu’on puisse aussi y répondre. Là on se base sur des bribes qui sont sorties. '' a déclaré Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda.

Les affrontements se poursuivent à une soixantaine de kilomètres au nord de Goma.

Ce nouveau rapport qui doit être publié dans les prochains jours émerge alors que la rébellion tutsi du M23 a conquis de vastes zones du Nord-Kivu, province congolaise frontalière du Rwanda.

_“Pourquoi le Rwanda devrait soutenir le M23 ? le Rwanda est capable d'assurer la sécurité de son territoire et de son peuple, on n’a pas besoin d’un groupe armé pour aider le Rwanda "_a-t-il ajouté.

Le rapport détaille également comment depuis mai 2022 des groupes armés du Nord-Kivu, dont les FDLR, ont collaboré sur les différents fronts avec l'armée congolaise (FARDC) et reçu également un soutien matériel de leur part.

"Nous parlons d’un pays qui est en guerre depuis au moins 10 ans. Pourquoi est-ce que ça serait un problème pour les groupes armés qui pullulent à l’Est de la RDC d’avoir des armes, d’avoir des uniformes, d’avoir des médicaments ? Pourquoi est-ce que ça serait un problème ? Pourquoi est-ce que ça devrait passer nécessairement par le Rwanda ? " a ajouté Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda.

Cette coalition entre l'armée congolaise et les milices est dénoncée par Kigali et le M23 depuis des mois, et est utilisée par la rébellion comme justification de sa présence au Nord-Kivu.