Maroc : un incendie spectaculaire secoue la ville de Mohammedia

Une énorme explosion dans un grand dépôt de gaz a secoué la ville portuaire de Mohammedia jeudi soir.

L'impressionnant sinistre, dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux, s'est déclaré vers 18h00 heure locales et a été maitrisé deux heures plus tard par les pompiers marocains.

Selon une source autorisée, le feu aurait pris dans une citerne de gaz propane.

"Il y a eu une énorme explosion dans le port de Mohammedia. Les gens ont eu peur et ont commencé à paniquer, les femmes et les enfants... Il y avait des maisons avec des gens à l'intérieur, et des voitures à côté de l'explosion ont brûlé. Nous avions peur, comme tout le monde, parce que l'explosion était puissante, comme les bombardements. L'intervention des pompiers a permis de maîtriser l'incendie. Nous espérons que les autorités locales trouveront une solution à des problèmes similaires," explique Mohamed Boustache, témoin de l'incendie.

Selon les autorités locales, le sinistre n’a pas fait de victimes mais une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie.

Les secouristes ont sécurisé la zone mitoyenne du dépôt incendié.

Des dizaines de personnes vivant dans les environs ont également fui leur domicile, craignant d'autres explosions et des émanations toxiques.