Tunisie : explorer la capitale en photos

Appareil photo en main, Mourad Ben Cheikh Ahmed explore ce bâtiment abandonné situé au cœur de la Médina de Tunis, qui est classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. L'histoire du bâtiment remonte au 18e siècle, lorsqu'il faisait partie du consulat du Danemark dans la Tunisie de l'époque ottomane. Aucun détail n’échappe à son objectif et ces photos servent à alimenter son blog.

"Au début, c'était pour faire des photos un peu esthétiques, de jolies photos de ruines, etc. Et petit à petit, en voyant la réaction des gens, les commentaires, les partages, des gens qui m'envoyaient des questions 'C'est où cet endroit, c'est quoi son histoire?'. Même des chercheurs et des architectes, des étudiants qui me demandaient 'C'est quoi cet endroit ? Ça m'intéresse d'avoir plus de photos pour faire des recherches ou je vais faire un article dessus. Et là ça m'a fait réfléchir et ça m'a poussé à documenter encore plus sérieusement ce que je fais", explique le photographe.

Son site internet ‘Lost in Tunis’ a piqué la curiosité de nombreux Tunisiens. Désormais, le jeune homme donne également des conférences aux étudiants en architecture et aux groupes de défense du patrimoine.

"Tunis, c'est une ville qui est 'underrated', comme on dit en anglais, c'est très riche, mais les gens ne connaissent pas cette richesse, y compris moi, je découvre en même temps que les trouvailles. Principalement, je dirais qu'il y a deux grandes parties dans la ville : la ville ancienne (la Médina, qui est plutôt d'architecture arabo-musulmane), et la ville moderne (qui est plutôt européenne). Et les deux contiennent chacune à leur façon beaucoup de monuments qui sont très intéressants sur le point de vue historique, architectural, on peut trouver plein de petites histoires, d'anecdotes, de choses historiques qui sont passées dans ces endroits-là", poursuit Mourad Ben Cheikh Ahmed.

Mourad espère que son site internet, et surtout ses photos encourageront les gens à préserver le riche patrimoine architectural de la Tunisie.