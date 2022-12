Ghana : Chance the Rapper organise une série de concerts gratuits

Lorsque Chance the Rapper s'est rendu en Afrique de l'Ouest au début de l'année, il pensait initialement que son voyage avec Vic Mensa, un autre artiste hip-hop de Chicago, ne serait qu'une escapade de vacances comme les autres.

Au lieu de cela, le lauréat d'un Grammy Award a noué des liens plus profonds avec la famille du père de Mensa au Ghana et d'autres natifs de la mère patrie. Il a vu le magnifique littoral océanique et les chutes d'eau du Ghana, s'est immergé dans la culture musicale et la scène artistique et en a appris davantage sur la riche histoire du pays, premier pays d'Afrique subsaharienne à s'être libéré du colonialisme.

Après deux autres voyages au Ghana, Chance a décidé de créer une série de concerts gratuits et une exposition d'arts visuels pour que d'autres puissent découvrir la culture vibrante du pays comme il l'a fait. Pendant l'été, Chance et Mensa ont emmené huit étudiants de Chicago au Ghana pour leur faire découvrir l'Afrique.

"Je me suis senti si libre au Ghana. Et je veux que d'autres ressentent la même chose", a déclaré Chance, qui, avec Mensa, organisera le premier festival Black Star Line à Accra, au Ghana, en 2023. Le festival d'une semaine comprendra des événements, des débats et un concert gratuit le 6 janvier avec des performances de Chance, Mensa, Erykah Badu, T-Pain, Jeremih, Sarkodie, Tobe Nwigwe, Asakaa Boys et M.anifest.

L'événement se tiendra au Black Star Square d'Accra, un monument à la liberté politique conquise par les Ghanéens en 1957. Le titre du festival s'inspire de la Black Star Line de Marcus Garvey, leader des droits civiques, fondée en 1919 et exploitée par des Noirs qui ont contribué à relier le transport maritime mondial et les opportunités touristiques entre l'Amérique, les Caraïbes et l'Afrique.

Garvey a inspiré le clip de Chance "YAH Know", avec King Promise, et son prochain album "Star Line Gallery", qui devrait sortir l'année prochaine. Il a déjà publié quelques autres nouveaux clips musicaux - tels que "Child of God", "A Bar About a Bar" et "The Highs & Lows" avec Joey Bada$$ - qu'il appelle "album art" pour mettre en avant des artistes populaires en Afrique.

Chance a déclaré que l'œuvre d'art de Naila Opiangah pour "Child of God" serait exposée au festival. Il a déclaré que ses nouvelles "chansons sont des réalités candides de la vie des Noirs".

"Les artistes ont des graphiques étonnants et des couvertures d'album et des œuvres d'art uniques qui sont faites par de grands artistes chaque jour qui sortent", a-t-il dit. "Mais la seule fois où vous avez l'occasion de les voir, c'est sur cette petite représentation d'un pouce sur un pouce. D'excellents artistes peignent ces œuvres. La possibilité d'aller voir ces œuvres et d'interagir avec elles dans la vie réelle permet aux gens de mieux comprendre la musique."

À travers son festival, Chance dit vouloir combler le fossé entre les Noirs de l'étranger et l'Afrique.

"Je pense que l'histoire spécifique de l'indépendance du fondateur est quelque chose que tous les Noirs devraient connaître", a-t-il déclaré. "Il n'y a pas de pays d'Afrique subsaharienne libre avant 1957. Je pense qu'ils devraient connaître les leaders révolutionnaires sur le continent et à l'étranger. Je pense que si nous avions cette connectivité et cette interaction, les gens auraient vraiment une chance de voir ça."

Au départ, il a été difficile d'obtenir des engagements de la part d'artistes musicaux de renom pour voyager et se produire en Afrique de l'Ouest. Avec peu de sponsors, la plupart des dépenses pour financer le concert gratuit ont été payées de leur poche.

Mais l'équipe de Chance a trouvé un moyen de rendre le voyage plus abordable pour les voyageurs grâce à un partenariat avec United Airlines, qui offre des tarifs réduits pour le Ghana pendant un an.

Il a fallu beaucoup de travail pour organiser l'événement en si peu de temps, mais Chance pense que ce festival pourrait se poursuivre avec succès pendant les 50 prochaines années. À l'avenir, il souhaite organiser le festival dans d'autres pays, comme la Jamaïque et Haïti.

Mais pour l'instant, M. Chance s'efforce d'attirer davantage de personnes au Ghana, un endroit où il imagine sa famille vivre une fois que ses filles seront parties à l'université.

"J'aimerais pouvoir vivre là-bas en ce moment", a déclaré le rappeur, qui a vécu toute sa vie à Chicago. "Je veux que les gens voient la convergence et les similitudes de toutes ces vies noires".