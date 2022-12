Centrafrique : l'ONU appelle à poursuivre les efforts pour la paix

En visite officielle à Bangui, le secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de la paix, Jean-Pierre Lacroix a souligné l’importance pour les autorités de la République centrafricaine d’encourager l’ouverture du débat politique : "En ce qui concerne les évolutions constitutionnelles je crois que ce qui est important de souligner c'est que, d'abord toute évolution politique et tout débat politique sur des grandes questions doit se faire dans la plus grande transparence et dans le cadre le plus ouvert possible. Les grandes questions qui intéressent l'avenir du pays doivent faire l'objet d'un débat ouvert libre d'accès. Les forces politiques la société civile doivent pouvoir s'exprimer c'est important."

Jean-Pierre Lacroix a constaté une amélioration du climat de sécurité en République centrafricaine, tout en soulignant que des efforts supplémentaires restent nécessaires. La hausse des crimes contre les civils ayant été constatée.

"La République centrafricaine n'a surtout pas besoin de plus de violence, tous ces actes de violences vont à l'encontre des efforts que nous devrons faire pour renforcer la sécurité et améliorer le climat y compris le climat politique de ce pays. En ce qui concerne la protection des civils, Il y a eu d'abord, et c'est quelque chose qui a été partagé par les interlocuteurs du gouvernement que nous avons rencontré récemment, il y a eu une relative amélioration, mais tout de même non-négligeable, du climat de sécurité." a déclaré le secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de maintien de la paix.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU a rappelé que le mandat de la Minusca comprend aussi le suivi des atteintes aux droits de l’homme quels qu’e soient les auteurs insistant sur le fait que les enquêtes sont documentées.