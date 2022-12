Kenya : réunion entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens

Des représentants du gouvernement fédéral éthiopien et des commandants supérieurs du Tigré se sont rencontrés à Nairobi au Kenya pour une réunion consultative sur la mise en œuvre de l'accord permanent de cessation des hostilités signé à Pretoria, en Afrique du Sud, le 2 novembre 2022.

Durant 3 jours, les deux parties vont discuter du désarmement, et de l'adoption des termes de référence, afin que l'Union Africaine et les observateurs du conflit, puissent disposer des informations nécessaires à l'application et au suivi de l'accord de paix pendant toute sa durée.

Le 5 décembre, Les rebelles de la région du Tigré ont affirmé avoir retiré 65 % de leurs effectifs des lignes de front. Mais cette annonce n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante, en raison de l'absence de l'équipe de suivi de l'UA sur le terrain, ce qui rend cette réunion du 21 décembre à Nairobi, essentielle au processus de paix.

Le Tigré est resté quasiment coupé du monde pendant plus d'un an. Selon l'ONU, les deux ans de guerre ont rendu plus de 13,6 millions de personnes dépendantes de l'aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie.