La Gambie annonce avoir déjoué une tentative de coup d'Etat

Le gouvernement gambien a affirmé ce mercredi 21 décembre avoir déjoué une tentative de coup d'Etat militaire. Selon les autorités, quatre soldats ont été arrêtés mardi et trois complices seraient recherchés.

"Le gouvernement invite instamment les citoyens, les résidents et les membres des corps diplomatique et consulaire à vaquer normalement à leurs occupations; la situation est totalement sous contrôle et il n'y a pas lieu de paniquer", a indiqué sur les réseaux sociaux, Ebrima G. Sankareh, porte-parole du gouvernement et conseiller présidentiel. Aucune autre information que ce communiqué gouvernemental n'a été partagée.

Certains témoins ont rapporté avoir vu des mouvement de militaires autour du siège de la présidence dans la capitale Banjul mardi soir.

Le petit pays enclavé dans le Sénégal a seulement accédé à la démocratie en 2017, après 20 années de dictature sous Yahya Jammeh. Il est depuis gouverné par Adama Barrow, réélu pour un second mandat en décembre 2021.

Ce coup d'Etat serait le dernier en date en Afrique de l'Ouest depuis 2020 après ceux du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée ainsi qu'une autre tentative dénoncée par les autorités de la Guinée Bissau en février 2022.