Nigeria : l'igname, une denrée précieuse mal exportée

Le Nigeria est le premier pays producteur d'igname au monde. Malgré cette production importante , la nation ouest-africaine ne figure nulle part sur la liste des pays qui exportent ce tubercule.

C'est la cinquième culture la plus répandue dans le pays mais elle est aussi l'une des plus coûteuses en terme d'investissement ; les processus de plantation et de récolte nécessitent une main-d'oeuvre importante. "Ce n'est pas facile à trouver en ce moment et c'est trop cher à planter, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de planter de l'igname parce que c'est coûteux.", explique l'agriculteur Hyginus Kpacha.

Certains experts affirment qu'une action délibérée doit être entreprise pour faire passer la production, la transformation et la commercialisation de l'igname au niveau supérieur, conformément aux meilleures pratiques internationales.

Selon l'association nigériane des négociants d'ignames, le gouvernement doit collaborer avec les acteurs concernés pour relancer les exportations, stimuler la création de richesse et la sécurité alimentaire. “Quoi que vous fassiez, si le gouvernement n'est pas impliqué, cela ne semblera pas raisonnable. Nous avons besoin que le gouvernement nous aide, nous les négociants, parce que nous traitons à la fois avec les commerçants et les agriculteurs, afin que nous puissions exporter plus que ce que nous faisons actuellement, défend Hamaad Ibrahim Salisu, Secrétaire général des négociants d'igname du Nigeria, L'igname est une culture majeure qui peut stimuler l'économie, nous avons donc besoin de l'aide du gouvernement pour qu'elle puisse se développer. Il faut aider les agriculteurs et les petites entreprises et les choses iront mieux".

Le secteur agricole au Nigeria emploie environ 60 % de la population active et contribue à plus de 40 % du PIB du pays.