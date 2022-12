Libye : visite de députés turcs après des années de tensions

C’est à Benghazi, à l’est de la Libye qu’a eu lieu la rencontre entre l’un des deux gouvernements du pays et des parlementaires turcs membres de l’opposition. Le but : rétablir des relations diplomatiques après des années de tensions. La Turquie a été un soutien important du gouvernement libyen basé à Tripoli.

“Nous n'acceptons pas la politique unilatérale d'Erdogan en Libye, en particulier l'accord maritime”, explique Tulay Hatimogullari, membre du Parlement turc.

En octobre, le gouvernement libyen basé à Tripoli a signé des accords économiques et maritimes avec la Turquie, ce qui a créé des tensions avec l'autre gouvernement du pays situé à l’est.

“Nous voulions dire que la Turquie, ce n'est pas seulement la politique d'Erdogan et du parti de la justice et du développement. Mais qu'il y a des partis d'opposition dont les voix sont fortes et présentes. Et donc, nous avons communiqué avec ce parti avec lequel nous partageons les mêmes idées. C'est un parti qui croit en la paix et la démocratie et qui est contre la présence militaire et contre la circulation de forces militaires en dehors des frontières de la Turquie. Par conséquent, nous avons pensé qu’à l'approche des élections présidentielles de juin 2023 en Turquie, il était possible d'obtenir des résultats positifs”, explique Abdelhadi Al-Hwaij du gouvernement libyen.

Plongée dans le chaos politique et sécuritaire depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye se retrouve depuis début mars avec deux gouvernements rivaux qui se disputent le pouvoir. L'un installé à Tripoli à l’ouest et reconnu par l'ONU, l'autre à l’est et soutenu par le Parlement libyen.