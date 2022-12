Tunisie : ''une élection propre'' selon la commission électorale

Les Tunisiens ont voté pour renouveler le Parlement à l'issue d'un scrutin qui a suscité très peu d'affluence. Le président de l'autorité électorale Isie, Farouk Bouasker, a annoncé un taux de participation, encore provisoire, de 8,8 % à la fermeture des bureaux de vote. Parmi les facteurs pouvant expliquer ce faible taux de participation, la méconnaissance des candidats. Selon Farouk Bouasker est modeste et pas honteux.

"De mon point de vue, la raison est claire. C'est un changement dans le système des sondages et le manque de financement politique des campagnes électorales. Parce que pour la première fois, et nous le disons en prenant nos responsabilités, pour la première fois il y a eu des élections propres et une campagne électorale propre, sans financement politique qui était la raison de l'achat des votes - soyons clairs et francs - donc pour la première fois les élections tunisiennes étaient pures " a souligné Farouk Bouasker, président de la commission électorale de l'ISIE.

Le Front de salut national, une coalition d'opposants dominée par le parti d'inspiration islamiste Ennahdha a qualifié ces résultats de séisme, appelant le président à "réunir toutes les forces politiques" pour en discuter.

"Elle (la commission électorale) dit que le taux de participation est de 8,8 %. Nous disons que c'est un séisme de 8,8 sur l'échelle de Richter. Nous demandons à ceux qui dirigent (le pays) illégalement et sans aucune légitimité de partir " a expliqué Ahmed Nejib Chebbi, leader du Front du salut national.

L'Assemblée de 161 députés issue du scrutin après un second tour d'ici à début mars aura la charge de remettre le pays sur le droit chemin. Ces députés pourront être destitués s'il n'accomplissent pas leur obligation selon la nouvelle Constitution votée en juillet.