Tunisie : réaction à Tunis après les législatives

Après le premier tour des élections législatives, quelques Tunisiens qui ont boudé les urnes pensent avoir fait le meilleur choix. Selon eux, ce scrutin ne changera pas la situation politique et économique du pays que le président Kais Saied a promis de transformer.

"J'ai boycotté ce processus. Quand on vote, c'est une position. Quand on vote blanc, c'est une position. Et quand on boycotte, c'est aussi une position. Si on regarde le taux d'abstention, on peut comprendre que c'est un message fort de la société et du peuple aux auteurs de ce processus et de ce projet " a rappelé un supporter.

Le président de l'autorité électorale Isie, Farouk Bouasker, a annoncé un taux de participation, encore provisoire de 8,8 %. Un taux qui s'explique par l'absence totale d'achats de voix a indiqué le président de la commission électorale.

"Ce sont des résultats acceptables. C'est un résultat normal. Ce n'est pas un problème si c'est 8 % ou 50 % ou 1 %. Ce sont des résultats logiques et positifs. Sincèrement, ce sont des résultats suffisants" a expliqué un autre.

Ces législatives devaient être le point final de l'édification d'un nouveau système politique voulu par le président Kais Saied après le remplacement de l'ancienne assemblée et une révision constitutionnelle.