RDC : les Kinois font l'état des lieux après les inondations

Après les inondations qui ont submergé certaines zones de la capitale congolaise Kinshasa, l’heure est à l’état des lieux pour les habitants des quartiers les plus touchés. C’est notamment le cas du secteur proche du pont de Makele.

Ces habitants doivent faire face à la perte d’êtres chers et de biens matériels.

Selon les autorités, plus de 120 personnes ont perdu la vie. Le gouvernement a annoncé trois jours de deuil national à compter de mercredi.

" L'eau est passée de l'étang Makelele à nos maisons. Elle a causé des dégâts. Nous sommes des victimes, nous avons perdu de l'argent, nos biens, mais personne n'est venu nous voir, que ce soit le maire ou le chef de quartier. Cela fait trois jours que les autorités ne sont pas venues nous rendre visite." a déclaré Philippe, habitant.

Située sur le fleuve Congo, Kinshasa a connu un énorme afflux de population ces dernières années.

De nombreuses habitations sont des bidonvilles construits sur des pentes inondables, et la ville souffre d'un drainage et d'un système d'égouts inadéquats.

"Selon l'État, quand on nettoie les eaux usées, les saletés ne doivent pas rester là, elles doivent être dégagées et jetées. Mais quand le nettoyage a été fait ici, les ingénieurs ont jeté la saleté ici. Même quand vous leur montrez qu'il y a un chemin d'eau (qui sera bloqué, ndlr), ils sont corrompus donc ils agissent pour les gens qui les corrompent. Avec la pluie, la saleté qu'ils ont laissée a provoqué de graves inondations à cause d'eux." a dénoncéOlivier, habitant.

Après les pluies torrentielles qui sont tombées sur la ville, les eaux ont couverts les principaux axes routiers du centre de Kinshasa. Pendant des heures, la ville de quelque 15 millions d'habitants, a vu l’une de ses voies d'approvisionnement essentielle coupée.