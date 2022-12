Ethiopie : le Tigré toujours au bord de la crise sanitaire

Une trêve fragile a permis un accès partiel au Tigré, mais les longs mois de conflit ont causé d'immenses dégâts. Les hôpitaux sont endommagés ou détruits. L'eau, l'électricité et les médicaments font défaut. La faim, même parmi le personnel de santé, est omniprésente.

"Il n'y a aucun endroit où nous ne sommes pas allés nous cacher avec nos enfants", déclare une personne déplacée à l'intérieur du pays, qui a fui les combats à deux reprises depuis Adi Goshu Kebele. "Sans matelas, sans un verre d'eau à boire, sans rien pour cuisiner, juste nous qui essayons de sauver nos vies. Les personnes âgées, les mères avec des enfants, et beaucoup d'autres ont traversé d'énormes difficultés. Beaucoup sont morts."

Aujourd'hui, enfin, un certain soutien arrive - à temps, espère-t-on, pour éviter une crise sanitaire majeure.

"Hier encore, nous avons pu faire venir le premier grand convoi de camions", explique Alexander Sultan-Khan, chef d'équipe du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). "Seize camions avec 200 tonnes métriques de nourriture et de médicaments qui seront acheminés en priorité vers les établissements de santé du nord-ouest et du centre du Tigré."

Mais les besoins sont immenses. Le système de santé a été déchiré par les combats. Les cas urgents ne peuvent pas être évacués car il n'y a pas de service d'ambulance. Travaillant souvent sans salaire, le personnel de santé est confronté à des choix insupportables alors que des centaines de milliers de personnes risquent de mourir.

Selamit Gebremeskel Tesfay est infirmière clinicienne, et maintenant directrice par intérim du centre de soins de santé primaires d'Adi Daero. L'ampleur des destructions a rendu la réouverture de ces établissements de santé pratiquement impossible. Au lieu de cela, les consultations ont lieu à l'extérieur.

"Nous ne trouvons rien dans ces bâtiments incendiés", dit-elle. "Dans le service de maternité, nous n'avons même pas de canapé, ni de kit de planning familial, et même dans le service de consultation externe, il n'y a rien, pas d'étagères, pas de matériel de nettoyage. Il y a tellement de choses que nous n'avons pas".

"D'après ce que nous avons reçu et pour un soutien continu futur, nous n'avons pas de divan dans la salle d'accouchement, il n'y a pas d'ocytocine parce qu'il n'y a pas d'électricité. Bien que d'autres soutiens soient nécessaires, ce sont les besoins les plus urgents."

Le CICR a livré des médicaments et du matériel médical, ainsi que de la literie, des lampes solaires et d'autres articles pour soutenir les personnes déplacées. Mais pour les enfants du Tigré, il y a un besoin primordial.

"Les enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition"

"Nous ne pouvons pas sauver certains de ces enfants uniquement avec des médicaments. Ils ont besoin de nourriture. Et nous n'avons pas encore reçu de nourriture. Nous donnons des médicaments aux enfants maintenant et ils reviennent le deuxième jour dans un état pire. Nous savons ce qui leur arrive, mais nous ne pouvons rien y faire. Les enfants sont en danger"explique l'infirmière Gebremedhin Berhe."Les enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition", a-t-elle ajouté.

Maintenant que l'accès par la route est possible, les vivres ont commencé à arriver aussi.

"Les besoins sanitaires sont certainement l'une de nos priorités", déclare Alexander Sultan-Khan. "Les {besoins} alimentaires que nous avons entendus non seulement parmi la communauté hôte mais aussi parmi les personnes déplacées, nous allons également soutenir ces populations avec de la nourriture que nous allons distribuer dans les prochaines semaines."

Mais les vivres ne peuvent être distribués que là où l'accès est possible, et ce n'est pas encore le cas dans toutes les régions du Tigré. Le CICR est prêt à fournir une assistance dès que l'accès sera accordé, déclare M. Alexander.

"Nous espérons que les parties nous permettront d'atteindre également certaines des zones les plus difficiles d'accès où nous fournissions une assistance avant l'escalade du conflit, afin que ces populations, actuellement coupées de toute assistance humanitaire, puissent également être aidées. C'est donc sur cela que nous allons travailler dans les prochaines semaines, en veillant à ce que toutes les communautés, y compris celles des zones difficiles à atteindre, soient soutenues."

Pour l'instant, il y a au moins un certain soulagement pour certains civils du Tigré. Pour Adi Goshu Kebele, cela semble être arrivé juste à temps.

"En tant que mère, je vis jour et nuit sans espoir, sans rien manger. Je vivrai en ne buvant que de l'eau s'il le faut. Mais vous voyez toutes les difficultés du Tigré, et vous êtes devenus un espoir pour nous. Je n'ai pas de mots pour décrire cela".

Le CICR intensifie ses efforts d'assistance. Le CICR et la Croix-Rouge éthiopienne (ERCS) procèdent à des évaluations rapides et apportent leur soutien à 27 hôpitaux et centres de santé en leur fournissant du matériel médical d'urgence pour les premiers soins et la chirurgie, ainsi que de la nourriture, de l'eau et des kits d'hygiène.