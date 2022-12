Le pont de Lume s'effondre et isole l'est de la RDC

L'Est de la RDC est coupé des pays de l’Afrique de l’Est à partir de la ville de Beni depuis samedi 11 décembre 2022, suite à l’effondrement du pont Lume, sur la Route nationale numéro 4 en territoire de Beni (Nord-Kivu). Ce pont s’est effondré au passage d’un poids lourd en provenance de la cité frontalière de Kasindi à destination de la ville de Beni.

"Ce pont était effondré quand j’étais encore du côté de KASINDI. Je suis bloqué ici et ne sais pas comment aller chez moi. Plusieurs passagers sont aussi dans cette situation. Nous ne savons pas comment atteindre Beni avec nos marchandises. Si on a des produits fragiles à l'eau, on risque de les détruire en s’efforçant de les faire traverser. Il faut que le gouvernement en place envisage d’installer une déviation pour qu'on puisse traverser" a expliqué Lemba, un chauffeur de poids-lourd transportant de la marchandise.

L’interruption du trafic sur cette route risque d'impacter négativement sur les opérations militaires menées conjointement par les Forces armées de la RDC (Fardc) et les Forces de défense du peuple Ougandais (Updf).

"Ça peut nous prendre deux, trois ou quatre jours. Ça sera vite fait, pour les petits véhicules. Mais pour les gros camions il ne sera pas facile avec les citernes, les remorques, ça sera du tout compliqué. Mais DOTT est déjà là entrain de faire le travail". a déclaré le lieutenant-colonelMak Hazukay Porte-parole des opérations FARDC-UPDF.

La société civile de Beni craint une pénurie des denrées alimentaires, alors que les festivités de fin d'années approchent.

Le Nord-Kivu dépendant en grande partie des produits en provenance de ces pays, via l'Ouganda.

Un reportage de Gaël MPOYO, correspondant Africanews, en République démocratique du Congo.