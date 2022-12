Niger : le taux de mortalité accru par les déserts médicaux

Dans le village de Souloufeta, niché au cœur des montagnes reculées du nord du Niger, seul un centre de santé est à la disposition des habitants.

La clinique est isolée et quand la pluie s’invite Quand la pluie s'invite, la route est souvent coupée.

Les patients doivent parcourir environ sept kilomètres dans les montagnes s’ils veulent être soigner dans un plus grand établissement de santé.

" Il y a un grave problème de routes, un manque de routes, c'est ce qui nous affecte. Wallah, tous les dix jours, vous devez chercher de nouveaux pneus à cause des rochers et de la conduite. C'est l'un de nos plus gros problèmes." a dit Azori Lahou, chauffeur, ambulance du centre de santé du district d'Iferouāne.

Ici, les médecins, les médicaments et les bandages manquent

Avec sa centaine d'habitants répartis dans une quinzaine de maisons en banco installées au bord d'une palmeraie,

"Nous avons besoin de matériel de travail médical ici, par exemple des boîtes à pansements, une balance pour adultes, ce serait la chose principale. Vous avez besoin de beaucoup de choses,... " a expliqué Tchimaden Tafa, infirmière, responsable du centre de santé de Souloufeta.

Si un chauffeur à moto, amène les patients qui en ont besoin jusqu'à Iférouane, puis en cas de nécessité, vers les hôpitaux les plus proches : Arlit et Agadez., certains malades meurent sur le trajet malgré la mise en condition du médecin de Souloufeta.

" Un patient dont les signes vitaux sont en danger et qui doit attendre 5 heures ou 9-10 heures pour être traité, vous pouvez imaginer ce que c'est [ndlr : voyage]. Dans tous les cas, ce délai existe, à notre niveau, nous pouvons mettre le patient dans un état [ndlr : digne d'être transporté] avant de l'envoyer [ndlr : à l'hôpital]. Mais quand même...attendre 5 heures ou 9-10 heures pour être soigné, vous pouvez imaginer les dégâts que ça peut faire.... " a déclaré leDr Ada Daouda, médecin-chef du district sanitaire d'Iferouāne.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la situation du secteur au Niger est "préoccupante".