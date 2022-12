L'UNICEF demande 2,6 milliards de dollars pour les enfants d'Afrique du Nord

L'UNICEF a lancé mardi un appel de fonds de 2,6 milliards de dollars pour répondre aux besoins croissants des enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, selon un communiqué de cette organisation.

Ces fonds sont destinés à apporter une aide vitale à plus de 52,7 millions d'enfants dans le besoin au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2023.

"Avec près de la moitié des pays de la région en crise ou subissant les effets d'entraînement des conflits et des guerres, les enfants restent les plus touchés et ont un énorme besoin d'assistance", a déclaré Adele Khodr, directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, citée dans le communiqué.

"D'année en année, une situation désastreuse s'aggrave, de nombreuses familles s'appauvrissant alors qu'elles sont confrontées aux impacts de multiples crises", a-t-elle ajouté.

La région connaît des conflits dont certains sont parmi les plus longs au monde. En Syrie, pays confronté à près de 12 ans de guerre, plus de 6,5 millions d'enfants ont besoin d'assistance. Au Yémen, pays frappé par la pire crise humanitaire de la planète, presque tous les enfants du pays dépendant de l'aide humanitaire, selon l'Unicef.

La grave crise que traverse le Liban et l'instabilité au Soudan ont fait que des millions d'enfants supplémentaires vivent dans des conditions critiques.

"S'ils sont garantis, ces fonds d'urgence permettront à l'UNICEF d'aider les enfants touchés par les conflits et les crises humanitaires", poursuit le communiqué.

Les fonds récoltés serviront à aider les enfants en Irak, Jordanie, au Liban, en Libye, dans les territoires palestiniens, au Soudan et en Syrie, ainsi que des réfugiés syriens dans les pays voisins et au Yémen, selon la même source.