Mondial 2022 : on ne peut pas choisir, on est pour la France et le Maroc

Avant la demi-finale du Mondial-2022 entre la France et le Maroc, Mina Nssaiss est tiraillée entre son pays d'adoption et son pays de naissance: "On ne peut pas choisir, on est pour la France et le Maroc", avoue cette commerçante de Vincennes qui compte parmi ses clients l'international marocain du Paris SG, Achraf Hakimi.

Sur la vitrine de son magasin, entre les fruits et légumes et jusque sur ses ongles, Mina Nssaiss affiche son amour pour la France et le Maroc.

"Supporter du Maroc et de la France, voilà. Regardez, jusqu'au bout des ongles. Maroc, France", sourit Mina.

Elle ne cache toutefois pas avoir une petite préférence pour le Maroc avant le choc entre les deux équipes mercredi, car elle connaît personnellement l'un des acteurs-clef de cette rencontre, Achraf Hakimi.

Le latéral droit, grand ami du joueur-vedette du PSG et de l'équipe de France Kylian Mbappé, lui commande régulièrement des corbeilles de fruits et lui a dédicacé un maillot du PSG et un autre du Maroc.

"Ce maillot, c'est un maillot de Hakimi. Du PSG. On a aussi celui du Maroc. Il est dédicacé puisqu'on se connaît, il est client au Verger de Vincennes, on le livre, donc c'est la belle image franco-marocaine. Regardez, il joue au PSG, il est d'origine marocaine, quoi de mieux ?", explique-t-elle à l'AFP.

Pour elle, voir le Maroc en demi-finales, une première pour une nation africaine dans l'histoire de la Coupe du monde, est incroyable.

"Jamais on n'y aurait cru. Nos deux pays, nos deux pays de cœur, on ne peut pas choisir, en fait, on est pour la France et le Maroc. Avec quand même un petit peu, on aimerait que le Maroc remporte cette Coupe du monde, ce serait bien pour la jeunesse marocaine, pour tous en fait, pour l'Afrique, pour tous les pays arabes aussi, ça représenterait beaucoup", espère Mina.

"On fait des prières pour le Maroc. Je vais pas vous mentir parce que ce serait bien d'avoir une petite étoile sur le maillot au moins une fois dans notre vie. Vivre cet événement là, c'est magnifique. C'est un exploit pour nous", savoure-t-elle.