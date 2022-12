Le Kenya célèbre son indépendance

C’est dans un stade de la capitale Nairobi qu’a eu lieu la cérémonie d’indépendance du Kenya. Et pour sa première célébration en tant que président, William Ruto, fidèle à son style flamboyant, a vu les choses en grand.

Pas moins de 20 000 invités étaient présent à l’événement. Dans son discours, le chef de l’Etat a rendu hommage à tous ceux qui ont aidé à libérer le Kenya de la domination britannique.

"Nous sommes tous rassemblés en tant que nation pour communier avec nos ancêtres qui ont longtemps souffert, victimes innocentes du pillage impérial et de l'oppression coloniale, mais qui ont aussi été des défenseurs héroïques de la souveraineté inaliénable et des combattants courageux pour notre liberté" a déclaré le président kényan.

William Ruto a aussi mentionné l’importance de son pays dans la stabilité de la région. Une allusion au rôle de médiateur joué par Nairobi dans les tensions entre la RDC et le Rwanda.

"Nous sommes fiers du leadership dont le Kenya a toujours fait preuve pour faire avancer des causes comme la paix, la cohésion, la sécurité et la stabilité dans notre région. Dans divers cadres régionaux et continentaux et avec le soutien de partenaires internationaux, nous déployons notre rôle de pilier régional dans l'intérêt de nos voisins et de la région."

Moins de six mois après son élection, William Ruto, qui s’était présenté durant la campagne comme défenseur des "débrouillards" a lancé il y a quelques semaines un fonds censé permettre l'accès des plus pauvres au crédit.