Mondial 2022 : les lions de l'Atlas célébrés dans le monde

Retour triomphal des lions de l'Atlas à leur hôtel à Doha après leur qualification pour les demi-finales du Mondial 2022. Les Marocains qui ont sorti les Portugais de la compétition par le score d'1 but à zéro ont été accueillis dans une ambiance festive.

Véritable communion entre les héros du soir et le public qui peine à réaliser que les lions de l’Atlas sont dans le dernier carré de la Coupe du monde de football.

‘’ C’est incroyable, vraiment, il n'y a même pas de mots pour décrire l'événement que nous vivons", raconte, euphorique, Hajji Abderrahmane, fan du Maroc depuis la France.

Face à ce succès, mieux cet exploit inédit, difficile pour le supporter d’avoir le triomphe modeste. Ronaldo, sorti en larme après le coup de sifflet final, est dans leur viseur.

‘’Tu vois, Cristiano a pleuré aujourd'hui, où est Ronaldo ? Dans un avion. Terminé’’, lance Rachid, supporter marocain.

Scène de liesse aussi à Casablanca au pays. Des populations sont descendues dans la rue pour célébrer, l’exploit de la bande à Walid Regragui.

Le temple du football marocain, était tout illuminée de rouge, la couleur du maillot national et du drapeau frappé de l'étoile verte, partout présente sur les monuments, dans les vitrines, les échoppes, les marchés, dans les craquages des fumigènes.

Ecrire l'histoire pour l'Afrique

Le Maroc devient le premier représentant africain à atteindre les demi-finales d’une coupe Monde de la FIFA. "J'avais dit aux gars avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique", a réagi le sélectionneur marocain au coup de sifflet final.

Et le public n'a pas boudé son plaisir "Que dire - quelle joie ! Je ne l'avais jamais imaginé. Nous sommes le premier pays africain à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde. Que dire ? Vraiment, c'est au-delà de l'imagination, les gens n'auraient jamais pu imaginer cela'', explique un supporter marocain.

A Paris, c’est sur les Champs-Elysées que les supporters marocains se sont donnés rendez-vous. Une marée rouge a envahi l’avenue parisienne samedi soir. Selon la préfecture de police de Paris, environ 20 000 personnes étaient présentes en soirée sur les Champs-Elysées. La fête en attendant la demi-finale face à la France.

"Ce soir, on s'aime. Mercredi, on divorce" : des milliers de supporters de la France et du Maroc ont fêté - ensemble - samedi soir sur les Champs-Elysées à Paris, la qualification de leurs équipes respectives pour les demi-finales du Mondial-2022.

"Le Maroc mérite tout notre respect et la reconnaissance. Il ne faisait peut-être pas partie des équipes qu'on attendait là, mais c'est tout sauf une surprise quand on a encaissé un but en cinq matches. On va les prendre avec beaucoup de sérieux", a réagi Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France .