RDC : à Kibati, les véhicules circulent à nouveau librement

Une route où les véhicules circulent librement, à priori, cela n’a rien de surprenant. Sauf que si les habitants de Kibati, petite ville du Nord-Kivu en RDC sont en joie, c’est parce que de nombreuses routes étaient jusqu’à récemment contrôlées par un groupe rebelle, le M23.

" Nous sommes très heureux de voir que les gens de Kiwanja (ville contrôlée par le M23) commencent à arriver ici et nous sommes heureux que la route soit déjà opérationnelle”, explique Theophile Mwisha, un habitant.

" Je suis très heureuse, je viens de quitter Kiwanja. J'y ai passé deux mois. J'avais laissé mes enfants et mon mari. C'est une grande joie de les retrouver chez moi à Goma”, explique Safi Akunatiya.

Mercredi, les liaisons entre Rutshuru et Goma ont repris, permettant aux camions chargés de produits et aux personnes bloquées dans la région de rentrer chez eux.

"Nous vivions dans la douleur, mon frère. Il y a la famine et nous étions aussi très mal traités. Les enfants n'étudient plus, et les gens risquent de mourir à cause de la famine. Dans les champs, il y a des haricots et du maïs. Mais il n’y a personne pour les récolter et personne ne peut venir les acheter”, explique Amani Safari, chauffeur de camion.

Le M23, qui est une ancienne rébellion tutsi, bénéficie selon Kinshasa du soutien actif du Rwanda, ce que conteste Kigali. Malgré le cessez-le-feu signé il y a quelques jours en Angola, les combats se poursuivent avec l’armée congolaise.