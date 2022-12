Le sommet de l’OACP se poursuit en Angola

Le sommet de l’OACP se poursuit à Luanda, la capitale angolaise. La lutte contre la pauvreté, les actions en faveur du développement durable et l'intégration dans l'économie mondiale des pays qui composent l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique restent les objectifs majeurs de l'organe dont l’Angola assure la présidence tournante pour les trois prochaines années. La réduction des inégalités est l’un des engagements qui ressort de cette troisième journée de réunions.

Des réunions au cours desquelles l'importance des jeunes et des femmes dans l'Afrique de demain a été clairement établie.

"Nous, en particulier en Afrique, reconnaissons de plus en plus le rôle des femmes dans notre société. Nous sommes conscients que sans les femmes, nous ne pourrons pas vraiment construire l'Afrique que nous voulons. (...) Et les jeunes, ils sont l'avenir de l'Afrique. Donc, nous comptons vraiment sur les jeunes. Mais les jeunes dans vos pays, dans les pays en développement, ils rencontrent beaucoup de difficultés en raison de la faiblesse de nos économies, du type d'écoles que nous avons, le chômage des jeunes est très élevé dans les pays africains, et c'est ce genre de problèmes auxquels nous sommes confrontés", explique Angèle Makombo de la SADC.

Les chefs d'État des pays de l'EACP sont censés s'engager à consolider la solidarité, mais pas seulement :

"Bien sûr, les chefs d'État se préoccupent d'autres questions importantes, et dans cette déclaration, il y aura des questions liées à l'environnement, à la lutte contre le changement climatique et à l'engagement important qu'il doit y avoir de la part de la communauté internationale pour soutenir les pays confrontés à des problèmes très graves tels que la sécheresse, les inondations et certains typhons qui détruisent souvent des biens, notamment dans les Caraïbes et les îles du Pacifique", explique Georges Chikoti de l'EACP.

Il est prévu que samedi, les travaux se terminent par la signature de la Déclaration de Luanda où ces engagements seront signés.