RDC : "The Red" un jeu vidéo pour éveiller le patriotisme chez les jeunes

A l'heure où les rebelles du Mouvement du 23 mars multiplient les attaques dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs Congolais, principalement des jeunes lancent des initiatives visant à engendrer une sorte d'éveil patriotique.

Samuel Vijey, un jeune ingénieur informaticien, a conçu depuis un peu plus deux mois "THE RED", un jeu vidéo ou l'acteur principal est un commandant des forces armées de la RDC.

"Le joueur principal est un commando des FARDC qui est chez lui en train d'écouter la radio où il entend la population se lamenter suite à des nouveaux massacres, du coup, il reçoit des instructions de la part de sa hiérarchie lui demandant de stopper une avancée des rebelles qui sont déjà en route" explique Samuel Vijey, concepteur du jeu vidéo "THE RED".

Le concepteur du jeu qui veut éveiller les consciences de ses pairs en cette période ou le pays accuse le Rwanda d’armer les combattants du M23, est visiblement en train de gagner ce pari. Au-delà de son caractère divertissant, "THE RED" est vivement apprécié des amateurs de jeux vidéo qui affirment avoir retrouver une éducation civique

Josué Amani, un jeune amateur des jeux vidéos déclare qu'"en jouant à THE RED, je me sens dans la peau de cet acteur principal qui est membre d'un commando de notre armée, du coup, je sens l'envie de défendre mon pays la RDC surgir en moi."

Accompagnant son ami venu joué, à The RED, Gaylor est tombé sous le charme du jeu qui selon lui retrace parfaitement la situation sécuritaire précaire à l'est de son pays.

"En voyant la façon dont ce jeu se déroule, j'ai remarqué qu'il interprète avec exactitude la guerre que traverse notre région, chose qui m'épate. Moi je veux aussi maîtriser_THE RED_pour ressentir la même chose que les autres, lorsqu'ils y jouent", précise Gaylor Pataule, un jeune de Goma.

Depuis plus de deux décennies, l'est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'affrontements entre des groupes armés et les forces congolaises, causant des centaine de milliers de déplacés internes et externes.