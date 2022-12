RDC : la faim et le choléra s'ajoutent à la détresse des déplacés

Depuis fin octobre, des dizaines de milliers de personnes ont quitté le territoire de Rutshuru en République démocratique du Congo vers Goma la capitale provinciale du Nord-Kivu afin de fuir l’avancée des rebelles du M23.

S’ils ont retrouvé une forme relative de sécurité, certains habitants se sont toutefois installés au bord de la route dans des abris sommaires. Malgré l'intervention d'organisations humanitaires, tous les déplacés interrogés souffrent de la faim.

_" Je pense à mes enfants et à mes petits-enfants. Où sont-ils ? Je suis affamée ici et je ne sais pas où trouver de la nourriture"_a expliqué Suzanne Niramivumbi Kavakura, déplacée.

Certains déplacés les plus vulnérables se sont installés sur les champs de lave durcie au pied du volcan Nyiragongo.

Plusieurs rapportent qu'ils doivent se battre pour obtenir de la nourriture. Et le choléra, conséquence du manque d'hygiène, a fait son apparition.

" Ils ont tellement de problèmes, ils ont des problèmes de maladies, comme le paludisme, la fièvre, il y a ceux qui ont des problèmes de diarrhée, le choléra " a déclaré Roland Bisimwa, secouriste de la Croix-Rouge.

" La RDC était déjà le deuxième pays qui comptait le plus grand nombre de personnes déplacées. Et rien que cette année, 1,3 million de plus, dont 90% dans l'est du pays." a dit Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique occidentale et centrale.

Plus de 140.000 personnes campent ainsi dans le territoire de Nyiragongo, ou dorment dans des églises et des écoles, selon des chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) enregistrés fin novembre.

Au 28 novembre, les combats avaient provoqué le déplacement de quelque 370.000 personnes dans la province, comparé à environ 90.000 fin octobre.