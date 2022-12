Canada : coup d'envoi de la COP15 à Montréal

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a rencontré des jeunes du monde entier pour discuter des questions de biodiversité, à la veille de l'ouverture des négociations de la COP15 à Montréal.

Près de 200 pays tenteront d'élaborer un nouveau cadre mondial pour la protection de la nature, avec notamment une proposition fondamentale, "30 by 30", visant à protéger 30 % des terres et des océans de la planète d'ici à 2030.

"La conversation elle-même a soulevé des points intéressants, mais elle montre également qu'il y a une déconnexion, du moins un peu, entre la façon dont les jeunes pensent et certaines des choses clés dont le monde parle, comme les 30 ans de l'Europe et les solutions basées sur la nature, qui sont des choses sur lesquelles les jeunes ont des points de vue différents", explique Swetha Stotra Bhashyam, du Global South Focal Point for the Global Youth Biodiversity Network.

"Hier on a eu Valérie Plante (maire de Montréal), on a eu aussi le ministre de la Culture et aujourd’hui c’est le ministre du l’Environnement, c’est le Secrétaire Général. Donc pour nous, pour moi en tant que jeune, ça montre la motivation des décideurs politiques", explique Frédérick Chir, qui travaille pour la fondation SETHY au Québec.

Dès le début de l’événement, le discours d'ouverture du Premier ministre canadien Justin Trudeau a été interrompu par des manifestants autochtones brandissant des banderoles "Pour sauver la biodiversité... arrêtez d'envahir nos terres".