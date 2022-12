Le premier robot humanoïde d’Afrique [Inspire Africa]

Dans ce nouvel épisode d’Inspire Africa présenté par Barbara Loundou vous découvrirez un jeune ingénieur à Goma en RDC. Elie Baraka a fabriqué un fer à repasser sans fil qui fonctionne avec une batterie rechargeable. Et c’est une solution bien pratique pour les personnes qui vivent dans des zones sans électricité ou avec des coupures de courant fréquentes.

S’asseoir sur un banc et confier ses problèmes à une grand-mère bienveillante. C’est le concept développé par une association au Zimbabwe pour lutter en faveur de la santé mentale. Un sujet qui reste encore largement taboue sur le continent africain. L'idée de ces bancs a séduit la FIFA qui en a installé au Qatar pour cette Coupe du Monde.

Enfin, on vous présentera un jeune Sierra-Léonais installé en Afrique du Sud. Il a créé l’un des premiers robots humanoïdes du continent. Il nous en dira plus sur son parcours et sur ce que l’intelligence artificielle peut apporter à l’Afrique.