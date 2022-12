RDC : les chefs religieux se réunissent à Goma

Les chefs religieux de la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo se sont réunis à Goma samedi pour discuter de la paix dans la région.

Cet entretien intervient après que plus d’une centaines personnes ont été tuées dans l'est du pays, d’après l'estimation du gouvernement congolais.

Faute d’accès à cette zone, un bilan précis de source indépendante est difficile à établir.

_"Notre engagement effectif dans le projet interconfessionnel pour la paix au Nord-Kivu, notre soutien aux autorités de la province dans leurs efforts de recherche de la paix et de la cohabitation pacifique des communautés, notre appel à tous les fidèles, en particulier à la population en général, à s'impliquer dans la promotion de la paix. Notre détermination à dire chaque semaine dans nos paroisses et mosquées une prière commune sur la paix œcuménique du saint français d'Assise."_a déclaré le Révérend Samuel Ngahiembako, Président de l'ECC (L'Eglise du Christ au Congo : Church of Christ in Congo).

L'armée congolaise a accusé jeudi les rebelles du M23 d'être responsables de ces décès et d’avoir ainsi violer un cessez-le-feu récemment négocié.

Le président de la RDC, Felix Tshisekedi, a déclaré vendredi trois jours de deuil national à la suite de ce massacre.

"J'ai tellement de soucis parce que nous n'avons pas de paix, pas de joie de voir nos compatriotes se faire tuer à Rutshuru, Runyonyi, Rugari, partout là-bas, notre souhait est que le président prenne des décisions pour prendre en charge cette situation et voir s'ils peuvent mettre fin au M23, même regardez la route Goma-Rutshuru, elle est bloquée. La situation est très compliquée et nous avons faim." a expliqué Amani Fundiko, habitant

En juin, le M23 s'était emparé de la ville stratégique de Bunagana, près de la frontière avec l'Ouganda.

Il a ensuite pris le contrôle de deux autres villes importantes : Rutshuru et Kiwanja.