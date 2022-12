Mondial 2022 : le Cameroun éliminé mais vainqueur face au Brésil

Des supporters camerounais réunis à Douala la capitale économique, célèbrent avec classe la victoire de l’équipe nationale de football face au Brésil.

Les Lions indomptables sont ainsi devenus la première équipe africaine à battre le Brésil en phase finale d’une Coupe du monde.

Un résultat historique tout de même teinté de déception, puisque le Cameroun a terminé troisième du groupe G sans parvenir à se qualifier pour la phase à élimination directe du tournoi.

"Ils nous ont fait honneur et nous ont rendu très heureux malgré le fait que nous ne nous soyons pas qualifiés (pour les huitièmes de finale). Nous sommes très heureux d'avoir battu le Brésil, très heureux, félicitations aux Lions, au staff et surtout à (Vincent) Aboubakar. On savait qu'on pouvait le faire, la victoire est arrivée et merci aux Lions". a déclaréFotso, fan du Cameroun.

"C'est une belle victoire, nous remercions le collectif, les joueurs ont prouvé malgré l'absence du (gardien André) Oana qu'ils ont tout donné, nous avons montré que le Cameroun est un pays de gloire. Vive le Cameroun, nous félicitons les joueurs pour leur combat, nous félicitons le président Samuel Eto'o (chef de la Fédération camerounaise de football). Nous les félicitons parce qu'ils se sont battus pour prendre la victoire, nous sommes le seul pays africain à avoir battu le Brésil." s'est réjoui Roland, supporter camerounais.

Le capitaine Vincent Aboubakar a inscrit le seul but de la rencontre dans le temps additionnel contre une équipe brésilienne très remaniée, avant d'être expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune lorsqu'il a enlevé son maillot pour célébrer son but.

Le Brésil est sorti vainqueur du groupe et la Suisse a obtenu la deuxième place qualificative grâce à sa victoire 3-2 sur la Serbie.