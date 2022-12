MOBO Awards 2022 : Craig David et Jamal Edwards reçoivent des prix spéciaux.

Les MOBO Awards, qui récompensent et célèbrent la musique et la culture noires, sont de retour pour la 25e année consécutive.

Craig David, a interprété en direct un medley de ses succès. La star a remporté un prix pour sa contribution exceptionnelle, et l'a dédié à son père : "Merci à mon père qui a fait partie de la "génération Windrush" : Vous êtes venu dans ce pays et vous avez dû faire l'expérience du racisme, de l'intimidation, du sentiment d'infériorité. Mais il (mon père) m'a nourri et m'a montré de l'amour ... il m'a toujours dit de ne jamais baisser ma lumière, et de toujours dire ma vérité. Et je t'aime papa pour cela, car cela m'a beaucoup servi tout au long de ma vie, ayant moi-même vécu cela. Alors, être debout sur cette scène aujourd'hui, c'est tout ce que les MOBOs représentent, c'est l'inclusion."

Cette année, la cérémonie a rendu hommage au regretté Jamal Edwards qui a reçu à titre posthume le prix "Paving The Way", destiné à honorer les pionniers qui ont ouvert la voie aux futures générations de talents. Jamal Edwards a lancé de nombreuses carrières grâce à sa plate-forme musicale SBTV.

Tanisha Edwards, la sœur de Jamal Edwards était présente, pour recevoir la récompense de son frère : "Je ne sais même pas quoi dire, ça a été horrible, ça a été affreux. Mais juste merci pour tout l'amour, merci pour les MOBOs, merci à tous ceux qui continuent à soutenir SBTV. Merci à tous ceux qui continuent à croire en la vision de Jamal, à croire en tout ce qu'il voulait accomplir et à croire en lui, à croire en l'humanité, et ensemble nous pouvons accomplir tant de choses. Donc je veux juste dire longue vie à SBTV et longue vie à Jamal."

Les premiers prix des Mobo awards 2022 ont été décrochés par Central Cee, PinkPantheress et Knucks and Little Simz. Depuis 1996, ces cérémonies continuent de célébrer le meilleur des talents musicaux noirs de Grande-Bretagne et d'ailleurs.