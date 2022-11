Les Égyptiens appellent à la restitution de la Pierre de Rosette

Les Égyptiens veulent que le British Museum leur rende la pierre de Rosette.

Le débat sur la question de savoir à qui appartiennent les artefacts anciens est un défi croissant pour les musées d'Europe et d'Amérique, et les projecteurs se sont braqués sur la pièce la plus visitée du British Museum : La pierre de Rosette.

Les inscriptions traduites en plusieurs langues sur la dalle de granit noir ont permis une percée décisive dans le déchiffrage des hiéroglyphes de l'Égypte ancienne après que les forces de l'Empire britannique l'eurent enlevée en 1801.

Aujourd'hui, alors que le plus grand musée britannique marque le 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes, des milliers d'Égyptiens réclament le retour de la pierre.

Aujourd'hui, la pierre de Rosette est pour moi un symbole du colonialisme occidental sur ma culture", a déclaré Monica Hanna, doyenne de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime, et organisatrice de l'une des deux pétitions demandant le retour de la pierre.

L'acquisition de la pierre de Rosette a été liée aux batailles impériales entre la Grande-Bretagne et la France.

"Butin de guerre"

La pétition d'Hanna, qui compte 4 200 signatures, affirme que la pierre a été saisie illégalement et constitue un "butin de guerre".

Cette affirmation est reprise dans une pétition presque identique de Zahi Hawass, ancien ministre égyptien des antiquités, qui compte plus de 100 000 signatures.

Le British Museum réfute cette affirmation. Dans une déclaration, le musée affirme que le traité de 1801 comporte la signature d'un représentant de l'Égypte.

Il s'agit d'un amiral ottoman qui a combattu aux côtés des Britanniques contre les Français. Le sultan ottoman d'Istanbul était théoriquement le souverain de l'Égypte au moment de l'invasion de Napoléon. Le musée a également indiqué que le gouvernement égyptien n'avait pas soumis de demande de restitution.

Il a ajouté qu'il existe 28 copies connues du même décret gravé et que 21 d'entre elles se trouvent encore en Égypte. La controverse autour de l'exemplaire original en pierre tient à son importance inégalée pour l'égyptologie.

Sculptée au IIe siècle avant J.-C., la dalle contient trois traductions d'un décret relatif à un accord entre les Ptolémées alors au pouvoir et une secte de prêtres égyptiens.

La première inscription est en hiéroglyphes classiques, la suivante est en hiéroglyphes simplifiés appelés démotiques, et la troisième est en grec ancien. Grâce à la connaissance de ce dernier, les universitaires ont pu déchiffrer les symboles hiéroglyphiques. L'égyptologue français Jean-François Champollion a fini par déchiffrer la langue en 1822.

La pierre fait partie des plus de 100 000 reliques égyptiennes et soudanaises conservées au British Museum.

Il est de plus en plus fréquent que les musées et les collectionneurs renvoient des objets dans leur pays d'origine, de nouveaux cas étant signalés presque tous les mois. Il s'agit souvent d'une décision de justice, tandis que certains cas sont volontaires, symbolisant un acte d'expiation de torts historiques.

Le British Museum a reconnu que plusieurs demandes de rapatriement d'artefacts lui ont été adressées par différents pays, mais il n'a pas fourni à l'Associated Press de détails sur leur statut ou leur nombre. Il n'a pas non plus confirmé s'il avait déjà rapatrié un artefact de sa collection.

Les musées occidentaux ont longtemps mis en avant la supériorité de leurs installations et l'attrait des foules pour justifier leur détention de trésors mondiaux. Mais pour Hanna, le droit des Égyptiens à accéder à leur propre histoire doit rester la priorité.