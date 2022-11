Maroc : l’art traditionnel de la calligraphie marocaine, préservé

Au Maroc, l’art de la calligraphie a été préservé au fil des années, et ce grâce au travail acharné des passionnés de ce métier.

Depuis la conquête islamique, la rareté des écoles pour enseigner cette compétence ainsi que le manque de matières premières n’ont pas dissuadé les calligraphes marocains qui sont, de génération en génération, parvenus à sauver la tradition de l’extinction.

"Ce qui fait la particularité du Maroc est sa calligraphie. Son origine est l'écriture coufique, mais un groupe d'écritures s'en est détaché. Il y a l'écriture maghrébine Mashreqi, qui est appelée l'écriture marocaine Thuluth, et il y a l'écriture marocaine Mabsut, dans laquelle les Corans sont écrits. Il existe également une autre écriture marocaine, appelée écriture Mujawher. C'est l'écriture dans laquelle sont rédigés les manuscrits et les lettres, et les divans royaux sont également spécialisés dans cette écriture." a expliqué Mohamed Serghini, calligraphe.

Le type de calligraphie créé par Serghini est apparu dans le pays au premier siècle de l'hégire, lorsque les Berbères l'utilisaient à la fois pour mémoriser le Saint Coran et comme moyen de communication.

Depuis, il existe plusieurs types de calligraphie marocaine.

Plutôt que d'avoir des écoles spécialisées, la plupart des calligraphes marocains apprennent par des pratiques transmises de génération en génération.

Beaucoup se considèrent comme des autodidactes.

"L'avancée des médias sociaux, d'internet et de la technologie moderne est la raison pour laquelle les compétences manuelles ont commencé à s'éteindre. Il y a eu des tentatives pour faire revivre cet art au Maroc à travers la création de deux institutions éducatives à Casablanca et à Fès. À Fès, il y a l'école Sahrij dans la vieille ville. Il y a un engouement de la part de certains jeunes qui considèrent que la calligraphie est plus qu'une simple écriture de lettres." a déclaré Mohamed Charqaoui, enseignant et chercheur en calligraphie.

Au fil du temps, il est devenu plus facile de produire une calligraphie plus sophistiquée.

Les passionnés ont à cœur de rendre la calligraphie marocaine et arabe plus prolifique.

Dans la ville de Fès, au nord du Maroc, un petit atelier a été créé pour enseigner la calligraphie marocaine et arabe aux enfants et aux jeunes.

Les stylos de calligraphie arabe ou marocaine sont souvent fabriqués en bambou.

"Depuis mon enfance, j'ai toujours vu mon père écrire et faire des tableaux. C'est ce qui m'a attirée vers cette calligraphie. J'aimais aussi apprendre la calligraphie. C'est pourquoi je me suis toujours assis près de lui et j'ai appris progressivement. J'ai commencé par le dessin, et après cela, la calligraphie." a dit Fatima Azzahra Sennaa, étudiante en calligraphie.

En décembre dernier, l'UNESCO a ajouté la calligraphie arabe à sa liste du patrimoine culturel immatériel.