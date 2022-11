France : manifestation contre le méga-projet Total en Afrique de l'Est

Militants écologistes, personnalités religieuses et croyants ont protesté mardi à Paris contre le projet d'oléoduc de Total en Ouganda et en Tanzanie.

Réunis devant une station-service du sud de la capitale française, ces représentants interconfessionnels sont arrivées en portant un cercueil vide sur lequel étaient peints des paysages d'Afrique.

Cette première action menée par les mouvements Extinction Rebellion Spiritualités et GreenFaith.

"...... L'urgence climatique est telle qu'on ne peut rien faire d'autre qu'accélérer le mouvement et peut-être essayer de sensibiliser et de mener des actions comme celle-ci." a déclaré Caroline Ingrand-Hoffet, pasteur de la paroisse protestante de Kolbsheim.

Les ONG accusent TotalEnergies de mettre la main sur les terres par des expropriations et s'inquiètent de l'impact environnemental de ce projet d'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est (EACOP) et du champ pétrolier Tilenga, en Ouganda et en Tanzanie.

"Nous nous opposons à ce projet, notamment parce que, entre guillemets, il coche toutes les pires cases. Il cochera les pires cases sur le climat, sur les droits humains, sur la biodiversité. Et nous avons été interpellés par nos sœurs et frères en Ouganda et en Tanzanie. Nous sommes donc ici à Paris, en solidarité avec ce qui se passe en Afrique de l'Est, où les croyants s'opposent localement." a déclaréMartin Kopp, porte-parole de Greenfaith France.

Pour le projet Tilenga notamment, un forage de 419 puits sera effectué en Ouganda, dont un tiers dans le parc naturel des Murchison Falls.

TotalEnergies a été assigné en justice par plusieurs ONG environnementales à propos de ses activités en Ouganda et en Tanzanie. Il s'exprimera à ce sujet le 7 décembre devant le tribunal judiciaire de Paris.