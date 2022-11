Mondial de football : matchs décisifs pour le Cameroun et le Ghana lundi

Après une première défaite contre le Portugal, les supporters ghanéens attendent avec impatience le match des Black Stars contre la Corée du Sud ce lundi 28 novembre. Ses deux adversaires de groupe H, l'Uruguay et la Corée du Sud n'ayant pas marqué (0-0), les huitièmes de finale restent accessibles aux joueurs ghanéens.

Pour le défenseur du Ghana, la priorité est d'apprendre et d'aller de l'avant. ''Nous devons suivre le plan donné par notre entraîneur. Je pense que ça peut marcher pour nous, mais pendant le jeu, les choses peuvent changer. La première mi-temps contre le Portugal était bonne. On s'est dit que si on ouvrait un peu notre jeu, on aurait plus de chances de marquer. Je pense que nous apprenons et que nous améliorons", a déclaréDaniel Amartey. Premier du groupe H, le Portugal doit affronter l'Uruguay lundi.

Cameroun vs Serbie

Autre match important celui du Cameroun contre la Serbie. Les deux équipes ont perdu leur premier match et souhaitent progresser dans la compétition.

Pour les Lions indomptables il s'agit de rebondir et marquer les premiers buts du tournoi.

Egalement à suivre ce 28 novembre, le Brésil contre la Suisse. Un match important pour le Cameroun qui doit en plus de gagner son deuxième match espérer que la Suisse perde afin de remonter dans le classement et occuper l'une des premières places de son groupe.

