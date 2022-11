Kenya: la détresse des pisciculteurs de Kisumu

Au Kenya, sur le lac Victoria, les pisciculteurs ont fait une macabre découverte: des milliers de poissons, arrivés pratiquement à maturité, sont morts et flottent à la surface. Les pertes engendrées par cette catastrophe, sont colossales, la quasi-totalité de ces élevage est décimé.

Noah Otieno, pisciculteur et propriétaire de cages, estime les pertes autour de "2 milliards de shillings kenyans" soit 16 millions de dollars, "si l'on considère tous les investissements que les pisciculteurs ont pu faire. C'est une perte énorme pour l'économie" a-t-il. ajouté.

Le comté de Kisumu, dans le sud-ouest du Kenya, a été le plus durement touché. Encore sous le choc, des familles entières se sont mobilisées pour sauver ce qui reste de leurs cultures, mais le constat est sans appel: la plupart d’entre eux, se retrouvent au bord de la faillite.

Jacklyn Okello, poissonnière est préoccupée par les difficultés qui s'annoncent:

" Nous sommes confrontés à un problème de taille, qui s'accompagne de pertes énormes. Cela fait quatre ans que nous avons démarré cette activité, mais l'incident d'aujourd'hui c’est du jamais vu. Ces cages représentent une aide précieuse pour nous, les femmes, mais aussi pour nos maris, et nos enfants. Il y a aussi des veuves et des veufs et c'était le seul emploi qu'ils avaient pour subvenir aux besoins de leur famille , mais maintenant nous n'avons nulle part où aller".

Pour les chercheurs Kenyans, l’origine d’un tel phénomène est probablement dû aux variations de la concentration d'oxygène dans les eaux du lac Victoria.

Christopher Mulanda Aura, directeur de la recherche sur les systèmes d'eau douce au KEMFRI, adhère à cette hypothèse:

"Il arrive un moment, où l'eau du fond (du lac) vient remplacer l'eau chaude en surface - et rappelez-vous que ces eaux du fond, sont, dans certains cas, celles qui ont un faible taux d'oxygène. Donc, elle déplace l'eau de surface et recouvre un certain espace. "

"Lorsqu'elle franchit cette distance, si elle arrive à proximité d'une cage d'élevage, l'habitat de ce poisson se trouve alors dans une eau anoxique, c'est-à-dire une eau qui ne contient pas d'oxygène, et le poisson commence à suffoquer et finit par mourir", a-t-il conclu.

En Afrique de l’Est, les scientifiques ont suggéré que le réchauffement climatique, non seulement réduisait ce mélange vertical des eaux, mais tendait également à diminuer la productivité du lac.