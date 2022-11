Coupe du Monde: L'Australie s'impose 1-0 face à la Tunisie

L'Australie avait juste besoin de rester dans la course à la Coupe du monde, en évitant la défaite contre la Tunisie. Pari gagné pour les Socceroos qui ont pris le dessus sur la Tunisie ce samedi en s'imposant 1 à 0.

Sur un contre, Mitchell Duke a repris victorieusement de la tête, un ballon en profondeur, de Craig Goodwin, l'homme qui avait marqué l'unique but australien contre la France. Ce but de la victoire en première période, a permis à l'Australie de se hisser vers la qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde.

L'attaquant australien Mitchell Duke a dédié son but victorieux contre la Tunisie à son fils et a déclaré "c'est un moment qui me sera très cher pour le reste de ma vie".

Ce but n'a pas vraiment réveillé les Tunisiens, le reste de la rencontre; ils étaient certes présents dans l'engagement physique, mais longtemps dépourvus d'inspiration dès lors qu'ils récupéraient le ballon.

Pour espérer encore se qualifier pour les 8e de finale, les Aigles de Carthage, qui ne comptent qu'un seul point, devront impérativement battre la France, championne du monde en titre, lors de leur troisième match.