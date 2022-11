Afrique du Sud : une ONG offre un refuge aux femmes maltraitées

Alors que le monde célèbre vendredi la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, il est évident que la montée de la violence sexiste, en particulier à l'égard des femmes en Afrique du Sud, nécessite une intervention immédiate et durable.

Grâce à l'aide et à l'expertise du Nissa Institute for Women's Development - une organisation non gouvernementale à but non lucratif, opposée à toutes les formes d'oppression à l'égard des femmes - les femmes qui ont réussi à échapper à des relations abusives disposent d'un refuge sûr contre leurs agresseurs et reçoivent des conseils.

Mercredi, le ministre sud-africain de la police a publié les statistiques trimestrielles sur les crimes. Il a annoncé que 10 000 affaires de viol avaient été ouvertes entre juillet et septembre de cette année.

Après des années d'abus sexuels et physiques aux mains de son mari depuis 18 ans, une femme, dont le nom n'a pas été révélé pour sa protection, a réussi à s'enfuir avec ses enfants âgés de 10 et 15 ans.

Un ami de la famille a remarqué qu'elle était maltraitée par son mari et l'a aidée à partir, dit-elle.

Une autre femme s'est rendue au refuge après avoir été enfermée dans une chambre d'une propriété louée par un homme qu'elle avait rencontré en ligne.

Elle a déclaré qu'elle craignait pour la vie de sa fille, car l'homme menaçait de la tuer et de violer sa fille si elle essayait de partir ou d'alerter d'autres personnes dans la propriété.

Retenue en otage avec seulement un seau pour se soulager, ce sont ces menaces qui l'ont empêchée de glisser sous la porte verrouillée une lettre qu'elle avait écrite pour demander de l'aide.

Ayant échappé en toute sécurité à sa relation abusive, elle a exhorté les autres femmes à faire de même.

"Peu importe que ce soit le père de vos enfants, votre mari ou autre. Même si vous n'avez pas de maison... partez, tout simplement", a-t-elle déclaré.

Des organisations telles que le Nissa Institute for Women's Development continuent de se battre pour les sans-voix en offrant un abri, une thérapie et un soutien aux femmes et aux enfants qui n'ont nulle part où aller.

Grâce à leur soutien, l'une des femmes du refuge a pu obtenir son premier emploi après 18 ans comme agent de centre d'appels.

Elle a déclaré qu'elle espérait pouvoir louer une chambre pour qu'elle et ses enfants puissent repartir à zéro.