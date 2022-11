Zimbabwe : le président appelle à des élections apaisées

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a tenu un discours dans le nouveau Parlement offert par la Chine mercredi à Mount Hampden près de la capitale Harare.

L'empire du milieu a Chine a financé et construit l'imposant et spacieux bâtiment de six étages du Parlement, d'une valeur de 200 millions de dollars, à Mt. Hampden, à environ 18 kilomètres à l'ouest de la capitale, Harare,

Dans son adresse, Emmerson Mnangagwa est revenu sur les enjeux des prochaines échéances électorales et a appelé tous ses concurrents à faire tout pour préserver l'accalmie qui règne dans le pays : les acteurs politiques qui cherchent à obtenir le mandat du peuple lors des prochaines élections générales de 2023 doivent maintenir et consolider la paix, l'unité, l'harmonie et l'amour actuels que nous avons construits"

Emmerson Mnangagwa dont le pays prendra part très bientôt au sommet Etats-Unis, Afrique a appelé à la levée des sanctions occidentales qui pèsent depuis plus de deux décennies sur l'économie du Zimbabwe.

"La nécessité de la levée inconditionnelle des sanctions qui ont limité la croissance socio-économique pendant des décennies reste urgente et impérative".

Arrivé au pouvoir en 2017, le président Emmerson Mnangagwa est régulièrement accusé de museler toute voix dissidente à l'approche des élections générales qui doivent être organisées en 2023. Plusieurs acteurs du parti de l'opposant Nelson Chamisa sont derrière les barreaux avant ce scrutin très attendu.

Dans son discours, M. Mnangagwa a qualifié de "majestueux" le Parlement situé au sommet de la montagne, sur un terrain de 3,3 hectares. Il a déclaré que le bâtiment était un "témoignage du partenariat stratégique et global et des excellentes relations fraternelles" entre le Zimbabwe et la Chine.

Par ailleurs, le gouvernement indique que la session du mercredi ne marque pas l'ouverture ou la remise officielle du bâtiment, qui aura lieu à une date non encore annoncée.